Conheça 10 hostels para se hospedar em São Paulo

São Paulo

Pouco conhecido no Brasil, o 15 de maio é celebrado como o Dia do Alberguista. A data marca o nascimento do criador do primeiro hostel no mundo, o alemão Richard Schirmann (1874-1961). Em 1912, ele abriu um albergue da juventude na Alemanha, e logo a ideia se espalhou pela Europa e o resto do mundo.

Os hostels ainda são o meio de hospedagem mais econômico. Em São Paulo, as diárias variam de R$ 35 a R$ 100, e o viajante tem cerca de 220 opções de estabelecimentos, segundo dados de março deste ano informados por Alex Vieira, presidente da associação do setor, a Hi Hostelling Brasil.

Àrea comum do hostel Ô de Casa, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo - Divulgação

O modelo de viagem de albergue nasceu entre jovens viajantes, com a ideia de unir economia e interação social. No Brasil, o termo "albergue" é mais associado a abrigos sociais para pessoas em vulnerabilidade econômica do que a turismo. Porém, albergue e hostel têm o mesmo significado.

As características que definem um hostel incluem quartos compartilhados e preços mais baixos que de um hotel tradicional, além de cozinha e áreas comuns (bar, sala etc.) para incentivar interação social entre os hóspedes.

Para lembrar a data, conheça 10 hostels paulistanos de diferentes perfis e categorias, dos mais agitados aos mais tranquilos, dos mais baratos aos mais "gourmetizados’’.

Ô de Casa Hostel

O premiado Ô de Casa Hostel é um dos mais movimentados de São Paulo. O local é ideal para conhecer gente do mundo todo e de outras regiões do Brasil. O bar, aberto também a visitantes, serve cerveja gelada de 600ml por R$ 17. Nos finais de semana, há atrações musicais com DJs e rodas de samba. O carro-chefe é o shot "mata gringo", à base de cachaça (R$ 27,50). Diversão para turistas estrangeiros e brasileiros. Além disso, o hostel oferece laje com piscina. A diária em quarto compartilhado parte de R$ 97.

R. Inácio Pereira da Rocha, 385, Pinheiros. Tel. (11) 3063-5216. @odecasahostel

O HBB Hostel Brasil Boutiquen, localizado na Rua Fidalga, tem decoração moderna e preços acessíveis - Raquel Cunha/Folhapress

HBB Hostel

Localizado na boêmia Vila Madalena, o HBB se destaca por sua noite de karaokê aberta ao público, que acontece todas as quintas-feiras a partir das 19h. Nos finais de semana a atração fica por conta dos DJs. De terça a sábado, a partir das 18h rola o happy hour, que atrai tanto visitantes quanto hóspedes. Pessoas de variados lugares preenchem os espaços com animação e muita música. As diárias começam a partir de R$ 56.

R. Fidalga, 479 - Vila Madalena, Tel. (11) 91226-6706, @hbbhostel

Soul Hostel

Situado a apenas 180 metros da Avenida Paulista, o Soul oferece café da manhã com diárias em torno de R$ 60. A estação de metrô Trianon-Masp está a apenas 5 minutos a pé. Tem recepção 24 horas e depósito de bagagem para quem precisa guardar as malas depois do horário de check-out. Quem se hospeda tem a chance de ficar mais perto das atrações da avenida mais famosa de São Paulo, como o Masp e a Fiesp.

R. São Carlos do Pinhal, 461 - Bela Vista. Tel (11) 26097221, @soulhostel

Hostel Calábria

Com um perfil mais tranquilo, é um sobrado que oferece quartos com vista da cidade na rua Fradique Coutinho. No térreo, os hóspedes podem desfrutar de um espaço de convivência compartilhado, que conta com uma ampla sala de estar com TV, jogos de tabuleiro, mesa de jantar e uma cozinha para uso livre. Não são permitidas festas nem barulhos. Para aqueles que buscam bares e música, basta explorar os arredores do bairro boêmio, onde a diversão é garantida. Para se hospedar, o valor mínimo é a partir de R$ 60.

R. Fradique Coutinho, 817 - Vila Madalena. Tel (11) 932076706, @hostelcalabria

Quintal Hostel e Bar

Jogos, diversões e espaço para home office são as características centrais do estabelecimento. Está localizado no bairro da Bela Vista, próximo à avenida Paulista e à estação Paraíso do metrô. O bar é aberto ao público e anima as noites de fim de semana com eventos, DJs, mesas de sinuca, variedade de drinks e opções gastronômicas. Além disso, os hóspedes recebem um shot de boas-vindas como cortesia. Para começar a sua estadia, o valor inicial é de R$ 40,50.

R. Maestro Cardim, 1333 - Bela Vista. Tel (11) 944956498, @oquintalhostel

São Paulo Wanderlust G Hostel

Bem no centro da cidade, mais precisamente em Santa Cecília, O Wanderlust G oferece quartos compartilhados com bom custo benefício —as diárias saem por cerca de R$ 32 e, aos fins de semana, R$ 45. O café da manhã já está incluso no valor.

Rua Vitorino Carmilo, 51, Santa Cecília. Tel (11) 948228625, @spwanderlusthostel

Metrô Hostel SP

Para quem busca economia, o Metro SP é o lugar certo. As diárias começam a partir de R$ 35. Localizado na zona norte da cidade, no bairro de Santana, é ideal para aqueles que visitam a cidade para participar de eventos na Expo Center Norte e no Sambódromo do Anhembi. A rodoviária do Tietê fica a menos de 10 minutos de carro.

R.Duarte de Azevedo, 653 – Santana. Tel (11) 992396485, @metrohostelsp

Selina Madalena São Paulo & Cowork

Localizado no centro da badalada Vila Madalena, o amplo prédio é coberto por murais de arte. Destaca-se pela sua espaçosa área de coworking, proporcionando um ambiente tranquilo para trabalhar, além de oferecer uma sala de cinema, bar, biblioteca, cozinha compartilhada e um restaurante no local, que serve pratos locais. Na recepção, também são fornecidos gratuitamente tampões de ouvido. Os preços da hospedagem iniciam a partir de R$ 84. O ambiente combina tranquilidade e agito, com uma experiência "mais gourmetizada" em termos de hostel.

R. Aspicuelta, 237/245 - Alto de Pinheiros. Tel (11) 42602232, @selinabrazil

Selina Aurora São Paulo & Cowork

Situado no centro de São Paulo, próximo à praça da República, oferece quartos com ar-condicionado, jardim e terraço. Localizado em um edifício histórico restaurado, possui escadas em espiral, portas secretas e obras de arte de artistas locais. A acomodação oferece entretenimento noturno e um business center. Para se hospedar nesta unidade, a diária fica em média de R$ 56. O restaurante do hotel serve cozinha internacional, com opções vegetarianas e veganas disponíveis mediante solicitação. Além disso, permite a estadia de animais de estimação em quartos privativos, mediante uma taxa adicional.

Av. Vieira de Carvalho, 99. Tel (11) 42602232, @selinabrazil

Imagina Hostel

Localizado na Consolação, próximo à agitada rua Augusta, foi projetado por um casal de arquitetos mochileiros. Sua decoração utiliza materiais naturais, criando visuais coloridos que tornam o ambiente muito instagramável. Os quartos a partir de R$ 65, são espaçosos, austeros e funcionais, garantindo conforto aos hóspedes. O local foi pensado para ser um ambiente tranquilo, mas aqueles que procuram por festa podem curtir, às quartas-feiras, uma noite latina como esquenta para quem vai esticar a noite.

R. Bela Cintra, 702 – Consolação. Tel (11) 23059839, @imaginahostel_oficial