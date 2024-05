Latam, líder no mercado doméstico, é eleita melhor companhia aérea e site

São Paulo

Em 2023, 112,6 milhões de brasileiros viajaram de avião, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) —crescimento de 15,3% em relação ao ano anterior. No país que voltou a voar com vontade e já se aproxima dos números pré-pandemia de Covid, a concorrência entre as principais empresas aéreas é

acirrada, como mostra o resultado da pesquisa Datafolha.

Na estreia da categoria de melhor companhia aérea brasileira, a Latam foi a escolhida por 31% dos entrevistados. O resultado reflete o poder de fogo da empresa, que ocupa a liderança no setor nacional, de acordo com a Anac, com 40% de participação no mercado doméstico e 24% na operação internacional.

Ilustração de João Montanaro

No último ano, a Latam se voltou aos voos nacionais, direcionando à malha doméstica 15 de suas 17 novas aeronaves —estratégia que deve se repetir neste ano, com a chegada prevista de mais aviões e a expectativa de aumentar a operação local entre 7% e 9%.

Também deu Latam, pela quarta vez, como melhor site de companhia aérea —um segmento que cresce em importância. De acordo com a Anac, quase metade dos brasileiros, em 2023, usou a internet para adquirir passagens.

Nesta categoria, a Latam obteve 24% de menções entre os paulistanos das classes A/B que viajaram a lazer, para fora do estado, nos últimos 12 meses, mas o índice é ainda mais alto entre o

público mais instruído (27%).

Já na categoria que avalia as companhias no quesito refeição de bordo, outra estreante no Viaja São Paulo, Latam e Azul empataram. A primeira foi lembrada de forma espontânea por 18% dos entrevistados, enquanto a Azul alcançou 17% —o empate se dá em função da margem de erro.

Mas há diferenças de acordo com a faixa etária. A Azul vence por 25% a 18% para os paulistanos de 16 a 25 anos. Já a Latam tem a maior vantagem para as pessoas entre 41 e 59 anos (19% a 11%).

Os números mostram que a atenção das duas companhias à elaboração dos cardápios é percebida pelos passageiros.

Nos voos internacionais com mais de sete horas de duração, a Latam segue com o programa Sabor à Brasileira, lançado em 2023, que alterna, a cada três meses, pratos assinados por chefs mulheres de várias regiões do país. Além disso, oferece 11 opções de alimentações especiais, como dietas kosher, vegana e infantil.

Para a Azul, caprichar nos snacks dos voos domésticos também garante a simpatia. E não se trata apenas de qualidade, mas de quantidade —os passageiros podem se servir à vontade dos pacotinhos de amendoim, batatas chips, biscoitos de polvilho, bolinhos de laranja, cookies e balas, sem limite de unidades.