Rodovia dos Bandeirantes é estrada favorita dos paulistanos, diz Datafolha

São Paulo

Pela segunda vez, a rodovia dos Bandeirantes vence o Viaja São Paulo na categoria melhor estrada para viajar.

Com 159,67 quilômetros de extensão, que ligam a capital paulista a Cordeirópolis, a SP-348 foi lembrada, de forma espontânea, por 20% dos entrevistados. Este índice aumenta para 32% entre os viajantes com 60 anos ou mais.

Ilustração de João Montanaro

Administrada pela CCR Autoban desde maio de 1998, a rodovia dos Bandeirantes foi inaugurada em 1978 e, no início, tinha apenas 90 quilômetros de extensão, que ligavam São Paulo a Campinas.

Já nasceu com o conceito de autoestrada, uma novidade na época —o traçado e os ângulos das curvas foram idealizados para favorecer o tráfego com mais fluidez e segurança.

Com o tempo, o cenário mudou. Hoje, o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que engloba também a via Anhanguera, recebe 950 mil veículos por dia e liga as mais importantes regiões metropolitanas do estado, além de conectar a capital ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Para fazer frente ao tráfego intenso, a CCR Autoban investiu R$ 6 bilhões em obras e ampliações ao longo dos últimos 25 anos, até julho de 2023. A estrada ganhou trechos novos, mais faixas de rolamento e, desde 2012, usa pavimento de asfalto ecológico —com grânulos de borracha reciclada na composição, material que é mais resistente a trincas.

Os serviços destinados a garantir a segurança dos usuários contribuem para a boa imagem da rodovia. Os 283 telefones de emergência instalados na Bandeirantes, somados ao serviço de monitoramento 24 horas (por meio de câmeras com visão noturna e alcance de até 3 quilômetros) ajudam a CCR Autoban a realizar, em média, 240 atendimentos por dia.