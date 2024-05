Samsonite é a mala preferida dos viajantes, segundo Datafolha

São Paulo

Se você viajasse da mesma maneira que sua mala, estaria bonito como uma Samsonite? O slogan é vintage, da década de 1960, mas ainda vale.

Conhecida pelos produtos resistentes, além de certo apuro no design, a empresa americana lidera a pesquisa do Datafolha pela quinta vez.

Ilustração de João Montanaro

Nesta edição, atingiu 17% das menções como a melhor mala de viagem, item que produz desde 1910, quando foi criada no estado do Colorado. Naquela época, fabricava artesanalmente baús de madeira e maletas de mão para os endinheirados do meio-oeste dos Estados Unidos.

A fama de vender acessórios fortes e duráveis circula desde aquele século. O fundador costumava distribuir aos clientes uma foto em que aparecia em pé, em cima de uma de suas malas —junto com o pai e os três irmãos. O peso total que ela suportava? Quase 500 quilos.

De lá para cá, a Samsonite teve diferentes controladores e lançou inovações que transformaram o segmento. As primeiras malas com rodinhas, sistema de trava de três pontos e quatro rodas multidirecionais, todas foram criações suas.

Uma linha sustentável, feita com polipropileno reciclado de lixo doméstico, é a novidade recente. E as opções superleves da fabricante ganharam outro valor quando as companhias aéreas passaram a cobrar quantias adicionais por peso de bagagem.

Na pesquisa, os paulistanos com renda familiar superior a 20 salários mínimos (37%) e com 41 anos ou mais (24%) deram os melhores índices à marca, que segue prometendo malas "world proof", para citar outro de seus slogans —à prova do mundo.