Lufthansa anuncia retomada dos voos diretos entre São Paulo e Munique a partir de dezembro

São Paulo

A Lufthansa, companhia aérea alemã, anunciou nesta terça-feira, 4 de junho, que irá retomar os voos da rota entre São Paulo e Munique, na Alemanha, sem escala, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. As operações estão programadas para terem início no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira.

Companhia aérea alemã pretende expandir seus negócios no Brasil - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

O voo, inicialmente, ocorrerá três vezes por semana: às segundas, quartas e sextas-feiras, operados pelo Airbus A350-900. Com o restabelecimento do trecho, a Lufthansa passará a somar 22 voos semanais no Brasil.

A ida de Munique para São Paulo está programada para partir às 11h45 (horário local) e pousar às 20h15 (horário de Brasília), já a volta parte de Guarulhos às 22h05 (horário de Brasília) e chega na cidade alemã às 13h40 (horário local) do dia seguinte.

A retomada desta rota faz parte do plano de expansão da companhia aérea no Brasil. Neste ano, a Lufthansa já havia comunicado o aumento da frequência de voos entre o Rio de Janeiro e a cidade alemã de Frankfurt. De São Paulo, as operações do grupo, que inclui a Lufthansa e a Swiss, já oferecem voos diários para Frankfurt e Zurique, na Suíça.

"O plano de restabelecer a rota é mais uma prova da resiliência e dinamismo de São Paulo e do Brasil, que se reafirma como nosso mercado chave na América do Sul", disse Felipe Bonifatti, Diretor-Geral do Lufthansa Group para a América do Sul & Caribe.