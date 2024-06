Pub temático em Londres recebe clientes em assentos do icônico Concorde

Aeroin

Situado próximo à London Street está o renovado Sussex Arms Bar, no subsolo do edifício Stylosuites. Graças à sua mobília única e design, o pub temático de aviação é um destino imperdível para entusiastas, como relata o site Best Place to Stay in London.

Pub temático de aviação situado em Londres tem assentos do Concorde - Divulgação

A apenas dois minutos a pé da estação de Paddington, o pub é propriedade do Hotel Stylotel. O espaço foi transformado no único bar de temática aeronáutica moderna de Londres, pronto para receber entusiastas da aviação e viajantes curiosos.

Ao entrar no local, visitantes podem observar peças de aeronaves transformadas em iluminação e decoração. Há, por exemplo, um lustre feito de motor da Airbus. Além disso, oito assentos originais do Concorde da British Airways estão no coração do pub.

Imagine sentar-se nestes icônicos pedaços da história da aviação, saboreando sua bebida favorita e apreciando a mesma atmosfera que uma vez envolveu as celebridades que passaram pelo Concorde. É uma viagem no tempo que entusiastas da aviação e amantes da história não vão querer perder.

O Sussex Arms Bar é um lugar para toda a família se divertir. O estabelecimento tem uma política que permite a entrada de crianças no local até às 21h30.

O Concorde

O Concorde, frequentemente chamado de ícone, é conhecido como um dos maiores fracassos comerciais. Os fabricantes esperavam vender 350 aeronaves, mas produziram apenas 20, seis das quais eram aeronaves não comerciais. O avião foi aposentado após 30 anos, durante os quais toda a frota realizou menos de 50.000 voos.

O Concorde apresentou o desempenho anunciado, atingindo velocidades de cruzeiro de até Mach 2.02 a 60 mil pés. As velocidades aumentadas permitiram cortar pela metade o tempo de voos de Paris a Nova York.

No entanto, o grande consumo do avião e seu impressionante estrondo sônico significavam que ele só podia ser usado em voos transatlânticos para evitar a poluição sonora, o que resultou na introdução de leis em todo o mundo para impedir que aeronaves civis voassem a uma velocidade maior que Mach 1 sobre a terra.

Além disso, o Concorde era caro para abastecer, voar e manter, o que significava que os preços dos bilhetes eram exorbitantes e limitavam severamente a quantidade de passageiros que a aeronave podia transportar.

A aposentadoria da aeronave em 2003 foi devido a vários fatores. O primeiro foi o alto custo e baixa lucratividade da aeronave. O segundo foi a queda do Concorde da Air France em 2000. O golpe final foi a queda no transporte aéreo para os Estados Unidos após os ataques de 11 de setembro.