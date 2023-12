Conheça 10 hotéis à beira-mar para curtir o verão com o pé na areia

São Paulo (SP) e São Paulo

O Brasil tem mais de 2.000 praias, muitas delas com hospedagens excepcionais, que oferecem sombra, água fresca e muitas experiências pertinho do mar.

No terceiro capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha elenca dez acomodações à beira-mar que se destacam no litoral brasileiro.



Casana

Piscina principal do Casana, hotel de luxo na praia do Preá, próximo à Jericoacoara, no Ceará - Divulgação

Do ladinho de Jeri, a 280 km de Fortaleza, traz uma vista privilegiada para a praia do Preá, seja nas áreas comuns ou nos quartos, alguns deles com piscina privativa. Pela localização geográfica, os ventos ali chegam aos 50 km/h —ideal para praticar kitesurfe, esporte aquático que utiliza pipa e prancha para deslizar sobre o mar. O hotel oferece aulas práticas com instrutores e também aluga equipamentos.

Av. Beira Mar, Preá, CE. Tel: (88) 98155-9745. Diárias a partir de R$ 4.495 em casana.com

Carmel Taíba

Deck da piscina do Carmel Taíba Exclusive Resort - Divulgação

A 75 km de Fortaleza, o mais novo hotel da rede Carmel aposta em grandes vãos livres revestidos em madeira, vidro e pedra para criar ambientes elegantes e igualmente aconchegantes que privilegiam a vista externa e o contato com a natureza. Afinal, a praia da Taíba, uma das joias do litoral cearense, fica logo ali, do outro lado da enorme piscina de borda infitina rodeada de coqueiros que faz do local um verdadeiro paraíso.

R. Cap. Inácio Prata, 900, São Gonçalo do Amarante, CE. Tel: (85)3266-6100. Diárias a partir de R$3.200 em carmelhoteis.com.br/carmeltaiba

Kilombo Villas

Bangalô suspenso no jardim do Kilombo Villas, em Sibaúma (RN) - Divulgação

No alto das falésias de Pipa, mas alguns quilômetros ao sul do agito da região, o Kilombo carrega uma das vistas mais deslumbrantes do litoral potiguar —além de ter a linda e deserta praia de Sibaúma a poucos passos de distância. Seja nas sacadas e rooftops das villas ou nos bangalôs do jardim, é fácil se render à contemplação, sempre acompanhada de um cafezinho da manhã ou da tarde, elegantemente servidos pelo bem treinado estafe do hotel.

R. das Tartarugas, s/n, Tibau do Sul, RN; @kilombovillas. Diárias a partir de R$ 2.600 em kilombovillas.com

Nannai Muro Alto

Vista aérea do resort Nannai, na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas - Divulgação

Na praia de mesmo nome, próxima à foz do rio Ipojuca, este luxuoso resort tem bangalôs com piscinas privativas e espaços comuns com espelhos d’água que contribuem para o clima tropical dos espaços. No mar, o hotel oferece experiências que incluem stand-up paddle e passeios de caiaque por águas cristalinas. Hóspedes que desejam aproveitar a vista sem perturbações podem agendar refeições privativas nas áreas abertas do hotel.

R. Beira Mar, S/N, gleba 07, Área a2b, Muro Alto, Ipojuca, PE. Tel: (81) 3552-0100. Diárias a partir de R$ 2.573

Kenoa

Vista do quarto do hotel Kenoa, em Barra de São Miguel, Alagoas - Lucas Pinhel/Divulgação

No extremo norte da simpática Barra de São Miguel, em Alagoas, o Kenoa se destaca pelo alto nível dos seus serviços e experiências. Em meio aos seus três blocos de apartamentos rústicos, todos revestidos em madeira e pedra, um amplo jardim com duas piscinas de borda infinita dá vista para o mar. De lá, é possível cavalgar na praia, ir de lancha até a foz do rio São Francisco ou passear de canoa pelos mangues da região.

Rua Escritor Jorge de Lima, 58, Barra de São Miguel, AL. Instagram: @kenoaresort. Diárias a partir de R$ 2.800 em kenoaresort.com

Maitei

Piscina no rooftop do Maitei Hotel, em Arraial d'Ajuda, na Bahia - Divulgação

Colada na praia de Mucugê, em Arraial d’Ajuda, na Bahia, o espaço está localizado em uma colina, com visão panorâmica do mar nos quartos e até nos banheiros. Com arquitetura intimista, usando bastante bambu e madeiras, o foco do espaço é a natureza. Ainda oferece atividades que exploram a proximidade com o oceano em trilhas de quadriciclo, passeios a cavalos em praias desertas e voo de parapente, que explora a Costa do Descobrimento e sua mata de cima.

Estrada do Mucugê, 475, Arraial d’Ajuda, BA. Tel: (73) 3575-3799. Diárias a partir de R$ 965 em maitei.com.br/reservas

Calá e Divino

Acesso do hotel Calá e Divino à praia do Espelho, em Trancoso (BA) - Divulgação

Em Curuípe, entre Caraíva e Trancoso, este hotel de apenas oito acomodações fica na parte mais reservada da paradisíaca praia do Espelho, ao lado da foz de um pequeno rio. Como se não bastasse poder mergulhar em águas doces e salgadas em meio às paisagens de matas e falésias que só a Bahia tem, o Calá e Divino ainda oferece passeios de carro, quadriciclo, canoa, caique, lancha e à cavalo para desbravar as redondezas.

Estrada de Trancoso, km 22, Porto Seguro, BA. Instagram: @calaedivino. Diárias a partir de R$3.600 em calaedivino.com

A Concept

Vista do terraço do A Concept Hotel, em Búzios (RJ) - Divulgação

Colado à praia de Manguinhos, famosa pelas águas calmas e ventos fortes que a tornam perfeita para a prática de esportes aquáticos, este hotel está entre os mais luxuosos de Búzios. O projeto da dupla de arquitetos brasileiros Bernardes e Jacobsen conta com apenas 13 suítes e um amplo jardim com duas generosas piscinas. O menu do restaurante passeia pelas culinárias mediterrânea e tailandesa sob o comando do chef Marcos Sodré, que comandou Sawasdee, no Leblon.

R. Rancho Grande, Búzios, RJ. Tel.: (21)3900-8788. Diárias a partir de R$ 3.500 em aconcept.com.br

Emiliano Rio

Piscina de borda infinita na cobertura do hotel Emiliano, em Copacabana, Rio de Janeiro (RJ) - Divulgação

Embora a praia de Copacabana não seja a melhor da capital carioca, quem se hospeda nesse projeto assinado pelo brasileiro Arthur Casas consegue aproveitar o melhor dela —o nascer do Sol— sem nem precisar sair do prédio. Basta subir na cobertura, que tem uma piscina de borda infinita e uma ampla vista de toda a praia ou, se estiver num quarto virado para o mar, simplesmente abrir os cobogós da fachada e contemplar a imensa bola de fogo surgindo no horizonte.

Av. Atlântica, 3804, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21)3503-6600. Diárias a partir de R$ 2.500 em emiliano.com.br

Grand Hyatt Rio

Piscina do Grand Hyatt Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ) - Divulgação

No último ponto de urbanidade antes da quase selvagem praia da Reserva, o Grand Hyatt da Barra da Tijuca sintetiza a experiência de viver na zona oeste do Rio, que mescla a tranquilidade da natureza com o agito cosmopolita. Seja virados para o mar, para a lagoa ou para a generosa piscina, todos os apartamentos têm varanda e uma linda vista. Aos que contratam o pacote de atividades, o hotel oferece aulas, passeios e experiências que incluem bike, degustação de cachaças e aulas de ioga e alongamento.

Av. Lúcio Costa, 9600, Rio de Janeiro, RJ. Diárias a partir de R$ 1.100 em hyatt.com