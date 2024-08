Chefs brasileira e peruana criam menu para os voos internacionais da Latam

Manaus

Neste segundo semestre, os voos internacionais de longo curso da Latam terão um novo menu, assinado pela chef brasileira Débora Shornik, do Caxiri, em Manaus, em colaboração com a peruana Andrea Suárez, do Cosme, em Lima.

As chefs de cozinha Débora Shornik e Andrea Suárez mostram o prato principal (pirarucu grelhado ao molho huancaína, batata nativa gratinada e farofa de quinoa) do menu criado por elas para os voos internacionais da Latam - Rhoney Persike/Divulgação

A colaboração entre as chefs faz parte do programa Sabor à Brasileira, que convida mulheres de diferentes regiões do Brasil a mostrarem o melhor das suas cozinhas aos passageiros da companhia –num esforço para melhorar a imagem de comida de avião.

Disponível nas classes executiva e econômica dos voos internacionais com duração maior que 7 horas e que decolam do Brasil, o novo menu tem três etapas: de entrada, uma salada de palmito com frutas, legumes e folhas, seguido de um pirarucu com terrine de batatas nativas e farofa de quinoa como prato principal e, por fim, uma sobremesa que mistura brioche, coco, queijo e goiaba.

Tanto Débora quanto Andrea já assinaram, separadamente, outros pratos para os menus de bordo da Latam. A novidade, agora, é a colaboração entre as duas, que além do prato principal também inclui entrada e sobremesa.

Entrada do menu de bordo assinado por Débora Shornik e Andrea Suárez inclui salada de palmito grelhado, abacaxi, tomate, rabanete e macadâmias - Rhoney Persike/Divulgação

"Essa colaboração fala muito sobre a importância da gente se ver como um único continente, que tem uma grande história e muita potência", diz Shornik, que há 12 anos se mudou de São Paulo para Manaus e lá abriu o Caxiri, um dos principais restaurantes da capital amazonense. "É uma troca gastronômica muito rica, necessária, e que alcança muitas pessoas, afinal são dezenas e dezenas de voos todos os dias."

"O legal desse menu é que ele parte de um questionamento sobre quais o que define as culinárias peruana e amazônica. E, a partir daí, fomos montando esse quebra-cabeça de ingredientes e sabores", conta Suárez, que veio ao Brasil pela primeira vez a convite do projeto. "Acho que conseguimos chegar num resultado muito saboroso, muito colorido, que representa bem as cozinhas dos nossos países."

Segundo a companhia, os pratos do Sabor à Brasileira estão entre os favoritos dos passageiros. Na classe executiva, por exemplo, em que os clientes têm uma diversidade maior de opções para escolher, as criações do projeto só perdem para o tradicional filé-mignon.

Sobremesa do novo menu de bordo da Latam mescla brioche, queijo minas frescal, coco e goiabada - Rhoney Persike/Divulgação

"Nesta segunda temporada, o projeto passa a promover trocas entre as talentosas chefs da América do Sul para demonstrar o potencial de combinações existente em nossa região", diz Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do Grupo Latam.

Anteriormente, além de um prato Shornik que representou a região Norte do Brasil, a companhia também serviu pratos assinados pelas chefs Nara Amaral (representando o Nordeste), Manuelle Ferraz e Júlia Tricate (representando o Sudeste), Ariani Malouf (representando o Centro-Oeste) e Janete Borges (representando o Sul).