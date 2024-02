Arquitetura, arte e vida social marcam hotéis descolados; conheça

São Paulo

Enquanto alguns hóspedes buscam hotéis apenas para passar a noite, outros procuram locais que tragam programação cheia ou que ofereçam atrativos extras.

No oitavo capítulo da série sobre 100 hotéis incríveis no Brasil, a Folha lista dez opções de hospedagens descoladas que se destacam por boa arquitetura, arte, gastronomia e por uma vida social agitada.



Casa B&B

Quem vai a Jericoacoara não costuma dar muita bola para Jijoca, a última cidadezinha antes de tudo virar areia. Mas é lá, às margens da lagoa do Paraíso, que fica essa pousada com cinco suítes. As acomodações têm o charme rústico da região, e o deck permite curtir a lagoa. Mas o hotel faz sucesso graças, principalmente, à sua cozinha, comandada pelo chef Delfim Fugiwara, que se dedica a servir pratos orientais com com uma pitada de Nordeste, como o sashimi de lagosta e o tartare de atum com tapioquinha.

Estr. Lagoa do Paraíso, S/N, Jijoca de Jericoacora (CE). Instagram: @casa_beb. Diárias a partir de R$ 693 no WhatsApp (88)98108-5360

B Hotel

Com uma piscina de azulejos amarelos em seu 16º andar, o hotel abriga o 16, bar frequentado por brasilienses e turistas ligados à cultura e que oferece uma generosa carta de coquetéis, além de vistas para o pôr do sol da capital federal. Aberto em 2017, o prédio e a decoração são de Isay Weinfeld, que também assina a maioria dos hotéis do grupo Fasano. Embora não seja preciso muito esforço para concorrer com o setor hoteleiro da cidade, o serviço e um dos melhores restaurantes da cidade colocam este hotel entre os melhores de Brasília.

SHN Quadra 5 Bloco J, Lote L, Asa norte, Brasília (DF). Diárias a partir de R$1.100 em bhotelbrasilia.com.br

Terraço do B Hotel, em Brasília, onde a galera ligada à cultura se reúne para tomar drinks e apreciar a vista da capital federal - Divulgação

Santa Teresa M Gallery

No alto do bairro de Santa Teresa, em um casarão rústico cercado por janelões, fica este hotel cheio de peças de designers e estúdios brasileiros, como Sérgio Rodrigues, Studio Vitty e Oficina de Agosto. Com esse charme bem brasileiro, uma piscina com vista para a baía de Guanabara e um restaurante com estrela Michelin —o Térèze—, o hotel se tornou um refúgio de artistas internacionais que visitam o Rio. Por lá, já se hospedaram Amy Winehouse, Alicia Keys, James Blunt, Robert Plant e Alanis Morisette.

R. Alm. Alexandrino, 660, Santa Teresa, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$3.400 em santateresahotelrio.com

Piscina do Santa Teresa M Gallery, no Rio de Janeiro; hotel já hospedou artistas como Amy Winehouse, Alicia Keys, James Blunt, Robert Plant e Alanis Morisette - Divulgação

Selina Copacabana

A rede Selina chegou ao Rio, na Lapa, em 2019. Quase dois anos depois, já reconhecida pelos nômades digitais e pela cena musical local, a rede abriu uma segunda unidade em Copacabana. Não chega a ser um hostel (embora tenha quartos compartilhados), mas está longe da sisudez dos hotéis tradicionais. Tanto que o forte da rede é o lado social. Na cobertura, com vista livre para a praia de Copacabana, fica um bar descontraído —onde a bebida de boas-vindas é sempre por conta da casa.

R. Alm. Gonçalves, 5, Copacabana, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$ 177 (quarto compartilhado) ou R$ 473 (privativo) em selina.com

Coworking do Selina Copacabana, no Rio de Janeiro, têm vista para a praia; rede atrai nômades digitais e agita a cena musical local - Divulgação

Hotel Arpoador

Generosas janelas do chão ao teto dão a impressão de trazer o mar de Ipanema para bem próximo dos quartos (que também têm redes) deste hotel dos anos 1970 que foi totalmente repaginado em 2019. No térreo, um bar de praia conecta o calçadão à rua de trás e permite tomar um café da manhã ao ar livre, contemplando uma das paisagens mais famosas do Brasil. Às quintas, rolam as Noites Gostosas, com jazz ao vivo e uma carta especial de drinques preparados com Pindorama, cachaça produzida artesanalmente há 120 km dali, no Vale do Café.

Av. Francisco Bhering, 50, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$1.100 em hotelarpoador.com

Suíte do hotel Arpoador, com vista para a formação rochosa e para a praia homônima; às quintas, o hotel promove as Noites Gostosas no bar do térreo, com jazz ao vivo e uma carta especial de drinques preparados com Pindorama, cachaça produzida artesanalmente há 120 km dali, no Vale do Café. - Divulgação

Janeiro

Em 2018, um dos únicos hotéis na orla do Leblon ganhou como sócio o fundador da Osklen, Oskar Metsavaht, que transformou o antigo Marininha, já sofisticado, no Janeiro, um projeto mais moderno, que emoldura o azul do horizonte com cores claras, marcenaria de freijó e palha. Muitos dos 51 quartos do hotel oferecem uma vista de cair o queixo, que também pode ser contemplada da piscina, na cobertura. Mas é no Cedilha, bar e restaurante do térreo, que os bon vivants descolados da zona sul carioca se encontram para bebericar.

Av. Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro (RJ). Diárias a partir de R$4.500 em janeirohotel.rio

Suíte de frente para o mar no Janeiro Hotel; dono da Osklen é sócio do empreendimento, um dos poucos na orla do Leblon, Rio de Janeiro - Divulgação

Altar

Localizado no meio de uma represa próximo à Joanópolis, uma cidadezinha a duas horas da capital paulista, o Altar não é exatamente um hotel —mas, certamente, é mais concorrido que qualquer um deles. Nesta casa flutuante autossuficiente, a proposta é de desconexão total, mas com o máximo de conforto, incluindo enxoval de luxo, vitrola, lareira, deck com espreguiçadeira, churrasqueira e até caiaque para navegar pela represa. A proposta deu tão certo que a casa ganhou irmãs espalhadas pelo interior —algumas em terra firme, também em Joanópolis, e uma outra flutuante, próxima a Tapiraí, no Vale do Ribeira.

Diversos endereços. Instagram: @altar.br. Diárias a partir de R$950 (flutuantes) ou R$475 (terra) em oaltar.com.br

Casa flutuante Altar, que fica em uma represa próxima à Joanópolis, no interior de SP - Divulgação

Rosewood São Paulo

O primeiro Rosewood do Brasil fica em uma antiga maternidade dos anos 1940, próxima à avenida Paulista. Depois de anos fechado, o lugar que viu meio milhão de paulistanos nascerem se transformou em um hotel refinado que é a casa dos mais disputados eventos da cidade. O projeto tem a assinatura do ganhador do Pritzker Jean Nouvel e interiores que mesclam um misto de representações da cultura brasileira com o que há de mais luxuoso na hotelaria mundial —incluindo banheiros todos em mármores e revestimentos que permitem ver os veios de diferentes tipos de madeiras.

Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$3.579 em rosewoodhotels.com

Quarto Delux do hotel Rosewood SP, no complexo Cidade Matarazzo na Bela Vista, em São Paulo; desde a inauguração, em 2021, o local se tornou a casa dos principais eventos da cidade - Folhapress

Tivoli Mofarrej

Inaugurado nos anos 1980, este cinco estrelas a uma quadra da avenida Paulista foi totalmente reformado em 2009, ganhando o primeiro spa Anantara do Ocidente. Mas suas principais marcas continuam lá: o lustre de 1.367 lâmpadas; a famosa suíte presidencial de 750m² (a maior da América Latina, uma verdadeira mansão). Isso sem falar em bar e restaurante no 23º andar, um salão panorâmico com uma das melhores vistas da cidade que, em 2017, renasceu como Seen, que mantém rooftops badalados em Portugal e na Tailândia.

Al. Santos, 1437, Cerqueira César, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$1.400 em tivolihotels.com

Seen, famoso bar e restaurante com vista panorâmica para a capital paulista, no 23º andar do Tivoli Mofarrej - Fran Parente/Divulgação

Unique

O segundo hotel de Ruy Ohtake na capital paulista abriu em 2002 e se tornou um marco arquitetônico da cidade. As curvas da fachada, um arco invertido que parece flutuar, marcam também o interior, onde corredores sinuosos com janelas redondas levam a quartos inusitados, cujo piso sobe em curva até encostar no forro. Mas não é só pela arquitetura que o Unique se manteve relevante ao longo de mais de 20 anos. A "alma do hotel", como ele mesmo descreve, é o Skye, seu disputado rooftop com vista 360º da cidade e DJ todas as noites.

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jardim Paulista, São Paulo (SP). Diárias a partir de R$3.600 em hotelunique.com