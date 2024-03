Marajó: O que é fake news e o que é verdade nas notícias sobre a ilha?

São Paulo

Um vídeo em que a artista gospel Aymeê Rocha cantava sobre as mazelas da Ilha do Marajó, no Pará, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Nele, a artista fala sobre pedofilia, exploração sexual infantil e até tráfico de órgãos na região.

O vídeo gerou debates em relação à região e também foi alvo de fake news.

O Marajó é um arquipélago que engloba 16 municípios, que sofrem com pobreza, violência, falta de infraestrutura e dificuldade de acesso.

Denúncias de exploração sexual de crianças e adolescente não são novidade. Desde 2006, o bispo dom José Luís Azcona relata esses crimes praticados no arquipélago. Em 2009, uma reportagem da Folha mostrou que meninas se prostituíam pelo mesmo preço de um cachorro-quente.

Para explicar a situação da região e o que é verdade ou não nas notícias sobre a ilha, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Isabella Menon no Como É que É? desta quarta-feira (6).

