O X vai sair do ar no Brasil?

O empresário Elon Musk, fundador da plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), foi oficialmente incluído como sujeito de investigação no inquérito sobre milícias digitais por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no último domingo (7).

Essa ação foi tomada em resposta a uma série de declarações feitas por Musk na mídia social ao longo do fim de semana, especialmente relacionadas ao Brasil.

O empresário chegou a afirmar que estava "levantando restrições" de sua plataforma, as quais foram impostas por decisões judiciais, e também defendeu que Moraes deveria renunciar ou enfrentar impeachment.

Para comentar sobre o caso, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter Renata Galf no Como É que É? desta quarta-feira (10).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.