Litoral paulista tem 9 em 10 praias em boas condições de banho no feriado

O banhista que optar por passar o final de ano no litoral paulista tem uma boa notícia. Nove entre dez praias estão apropriadas para o banho na região, segundo avaliação da Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), responsável por aferir a qualidade das águas.

Dos 15 municípios avaliados no domingo (18) e na segunda-feira (19), apenas dois tem menos de 80% de suas praias próprias para banho –são as cidades vizinhas Santos e São Vicente, na Baixada Santista.

Em Santos, apenas Boqueirão e Gonzaga tiveram sua qualidade aprovada pela Cetesb, enquanto em São Vicente todas as 6 foram reprovadas na medição da companhia, ligada à Secretaria do Meio Ambiente do governo estadual.

Em Praia Grande e Mongaguá, que nas últimas quatro semanas tiveram praias sujas, a condição é de águas limpas em todas elas nesta semana.

O mesmo ocorre no litoral norte. São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba têm 100% de suas praias em boas condições de banho. Em Ubatuba, o índice chega próximo: apenas a praia de Itaguá não passou no teste.

Qualidade das praias

O banhista que for a Bertioga deve evitar a praia da Enseada. No Guarujá, a praia do Perequê foi a única reprovada.

Segundo o serviço metereológico Climatempo, os próximos dias no litoral serão de calor. A previsão inclui máximas de 34ºC e mínimas de 22ºC na região. Os dias devem ter manhãs com sol forte e chuvas de verão a partir da tarde.

CRITÉRIOS

A classificação de balneabilidade é feita de acordo com as densidades de bactérias fecais mensuradas em cinco semanas consecutivas. Uma praia considerada imprópria indica um comprometimento em sua qualidade sanitária e consequentemente um maior risco de contaminação para o banhista.

