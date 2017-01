Doria se veste de gari e diz que vai limpar as ruas de SP todas as semanas

Publicidade

Um dia após ser empossado prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) cumpriu a promessa e se vestiu de gari na manhã desta segunda-feira (2).

Doria afirmou que vai se vestir dessa maneira e limpar as ruas da cidade todas as semanas até o fim de sua gestão. "Todas as semanas em quatro anos. Podem anotar, registrar. E olha, acordem cedo, hein!", disse aos jornalistas. O tucano afirmou também que vai cuidar dos moradores de rua com "humanidade".

Nesta manhã, o prefeito e seus secretários fizeram isso na praça 14 Bis, no centro da cidade. Ele chegou ao local às 5h49, vestido de gari, e ficou ali até as 7h05.

O tucano tirou fotos com garis que foram convocados para o mutirão –alguns pediram selfies– e disse estar se colocando "em pé de igualdade" com eles. Doria vestiu uma luva emprestada por uma gari. "Posso?", perguntou ele. "Só para foto, depois você me devolve", disse ela. De sapatênis nos pés, o prefeito varreu o chão duas vezes, no único momento em que segurou uma vassoura.

A gari Marilda da Cruz Silva, 55, recebeu um beijo na bochecha de Doria. "Até agora achei ele legal. Quero ver se vai aguentar o dia inteiro", afirmou. Para o condutor de caminhões de limpeza José Roberto da Silva, a atitude simbólica de Doria "ajuda a representar o trabalho de limpeza", e confere importância à atividade.

Enquanto o prefeito posava para fotos, secretários, também vestidos com uniforme de gari, ficaram parados esperando para varrer. "Limpei o que pude", disse o secretário do Verde e do Meio Ambiente Gilberto Natalini, apontando para um pedaço de cartolina no lixo.

Os secretários deram uma volta pela praça, em duplas, "como é o usual", segundo o responsável pela pasta de Educação, Alexandre Schneider, que saiu acompanhado do secretário municipal da Saúde Wilson Modesto Pollara. Ao saber que Doria prometera repetir a ação todas as semanas até o fim de sua gestão, o secretário de Cultura, André Sturm, disse que vai se acostumar a acordar mais cedo, caso seja convocado também. Para ele, a ação "mostra que a prefeitura está unida desde as funções mais simples". "Ele é nosso chefe, estamos aí para cumprir ordens", disse Natalini, elogiado por um assessora –"a cor combina com você".

Soninha Francine, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, chegou atrasada, por volta das 6h40, porque perdeu a hora, segundo relatou. Ela disse que pretende mapear todos os imóveis públicos que pertencem à prefeitura mas que estão ociosos para dar moradia aos moradores de rua. Outra medida que ela vai implementar, conforme afirmou, é triplicar o número de equipes que atendem aos moradores de rua da cidade. "Hoje temos uma equipe para cada 400 pessoas. Precisamos aumentar isso, mas também dar respaldo para elas."

A movimentação na região deixou moradores de rua apreensivos, tendo de recolher parte de seus pertences para dar espaço à limpeza. Mas eles foram informados que poderiam voltar ao local depois.

CIDADE LINDA

Questionado sobre a limpeza feita na praça no dia anterior, Doria disse que ela é "contínua". As ações fazem parte de seu programa de zeladoria urbana, o Cidade Linda.

Doria disse ainda que as ações do programa estarão inclusas nos serviços pagos pela prefeitura às empresas de coleta de resíduos que operam na cidade. "Essa ação [na praça 14 Bis] não tem custo nenhum. É colaboração das empresas."

A limpeza já teve início neste domingo (1º), desde cedo, no mesmo local onde o prefeito faria a faxina.

Funcionários de empresas prestadoras de serviço da prefeitura pintaram parte do viaduto sobre a praça, taparam buracos, reformaram sarjetas, recolheram entulho que estava espalhado ali havia vários dias, cortaram a grama e podaram árvores na avenida Nove de Julho, entre a marginal Pinheiros e o vale do Anhangabaú.

De acordo com o prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, o eixo da avenida 9 de Julho começou a ser cuidado, principalmente com limpeza de bocas de lobo e galerias pluviais, há dez dias, ainda no período de transição do governo. Na região dele, que vai do túnel 9 de Julho até a região da Faria Lima, os serviços da operação Cidade Linda vão durar mais alguns dias. "Até quinta-feira [dia 5] estará tudo feito", afirmou Mathias.

Mutirões de limpeza do Cidade Linda acontecerão nos próximos fins de semana nas avenidas Paulista, 23 de maio, Santo Amaro e Tiradentes.

GARI

Em um discurso neste domingo (1º), Doria destacou a ação, dizendo que ele e os secretários estariam vestidos de gari "como gente simples que serve a cidade e que recebe seu salário para preservar e manter nossa cidade".

"Vamos ali dar uma demonstração de humildade, de igualdade e de capacidade de trabalho", afirmou.

Quando seu vice, Bruno Covas (PSDB), anunciou a atividade "simbólica", um vereador gritou do plenário: "Mas vai ser todos os dias?"