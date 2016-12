Palmeiras quer Michel Bastos e aguarda rescisão com o São Paulo

Publicidade

Tendo em mente algumas dificuldades pelas quais passou ao longo do ano devido à falta de meias de criação, o Palmeiras busca um jogador com essas características para a próxima temporada. E um dos alvos é Michel Bastos, 33, que tem vínculo com o São Paulo até dezembro de 2017.

O atual campeão brasileiro acompanha de perto as negociações entre o jogador e o São Paulo sobre a rescisão de contrato. As partes chegaram a um consenso de que o ideal é que Bastos não continue no São Paulo e se transfira para outro clube, mas ainda precisam definir os valores envolvidos no encerramento do contrato. Diante desse cenário, o Palmeiras aguarda a definição da situação para levar adiante as negociações com o atleta.

Segundo a Folha apurou, a oferta do Palmeiras envolve o pagamento de luvas de R$ 1 milhão e salários na casa de R$ 300 mil.

O Atlético-MG já tinha conversas avançadas para contar com Bastos, mas viu a negociação inflacionar com a chegada do Palmeiras e decidiu buscar outros jogadores para a posição. A partir desse momento surgiu o interesse em Marlone, do Corinthians.

Procurado, o empresário de Bastos, Emmanuel de Kerchove, nega.

"Estamos conversando uma possível rescisão com o São Paulo, enquanto isso não acontecer não vamos iniciar nenhuma negociação nem conversa com nenhum clube. Nem no Brasil nem fora", disse.

Marco Aurélio Cunha, recém-saído da diretoria de futebol do São Paulo, diz que nunca foi procurado por ninguém do Palmeiras para tratar desse tema. Ele também afirma que nada mudou nas negociações entre São Paulo e Michel Bastos, que se arrastam há meses devido a discordâncias sobre os termos da rescisão.

Até o momento, o Palmeiras já anunciou a contratação dos meias Hyoran e Raphael Veiga e do atacante Keno para a próxima temporada.