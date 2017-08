Com Leco, São Paulo vê 3ª pior campanha de toda sua história

Publicidade

Com um terço do período que ficará à frente do São Paulo cumprido, o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, assistiu ao time pago por ele conquistar 47% dos pontos disputados.

Se o mandato presidencial no São Paulo terminasse hoje, seria o terceiro pior índice da história do clube.

Leco tem até dezembro de 2020 para passar para a parte de cima da tabela. Mas os jogadores e a comissão técnica contam com 19 jogos neste Brasileiro para não colocarem o clubena série B pela primeira vez na história.

Desde quando assumiu o São Paulo, em 13 de outubro de 2015, Leco, também um apaixonado torcedor, viu a equipe conquistar 51 vitórias, empatar 35 vezes e perder 47.

A única campanha digna de nota no período é a da Libertadores de 2016, quando o atingiu às semifinais.

Em meses, a direção contratou e demitiu jogadores. Vendeu dezenas de atletas para pagar as contas. E comprou vários outros durante a disputa dos campeonatos. Receita que nem sempre costuma dar certo.

O cálculo de aproveitamento feito a pedido da Folha pelo historiador e consultor em gestão esportiva José Renato Santiago, autor de um dos almanaques publicados com os jogos do time tricolor, revela que um mandatário são-paulino não atingia um aproveitamento parecido ao do presidente Leco há 70 anos.

O aplaudido Paulo Machado de Carvalho, dirigente que fez história na seleção nas copas de 1958 e 1962, quando ganhou o apelido de "Marechal da Vitória", dirigiu a equipe em dois períodos nos anos 1940 (veja ao lado).

Nos 72 jogos que o São Paulo estava sob a direção do também radialista, foram 28 vitórias e 16 empates. O aproveitamento de Machado de Carvalho, conhecido também por ser um apaixonado torcedor são-paulino, foi de 46%.

Na frieza dos números, o pior aproveitamento de um presidente do São Paulo, de 36%, está ligado a um são-paulino ilustre, Frederico Menzen. É dele o nome oficial do Centro de Concentração e Treinamento que a equipe utiliza atualmente na Barra Funda, zona oeste da capital.

O sócio número 1 do São Paulo dirigiu o clube de fevereiro de 1936 a junho de 1938, na primeira década do time.

Como Corinthians e Palmeiras, até os anos 1930, alternavam-se na conquista do Paulista —o Santos havia ganho um, em 1935—, existia a brincadeira de que os títulos eram decididos na moeda.

"Numa ocasião, disseram que se desse cara, o título seria do Palestra, se desse coroa, do Corinthians. 'E o São Paulo, o que diz disso?', perguntou um dos dirigentes", contou Menzen, em um dos seus depoimentos registrados pelo São Paulo.

"E eu respondi que ganharíamos o campeonato se a moeda caísse em pé. Houve muitos risos e, ao final do campeonato, a moeda caiu de pé. Fomos campeões", conta um dos homens responsáveis pelo São Paulo existir e, depois, crescer. O troféu é o de 1943.

Sempre muito ligado ao clube, Menzen se emocionava no Morumbi pronto. "Hoje, quando chego aqui, subo até as tribunas, olho lá de cima para aquela imensidão totalmente vazia e digo para mim mesmo, em voz alta, quase com vontade de gritar: Valeu a pena. E de vez em quando eu choro", relatou.

(articleGraphicCredit)..

ILUSTRES

Na outra ponta da tabela do aproveitamento de pontos existem mais figuras ilustres.

Roberto Gomes Pedrosa, nome da praça em frente ao Morumbi, é um deles. Ele teve um índice de 86% nos 33 jogos que viu na presidência.

Pedrosa, mandatário durante quase todo o ano de 1946, participou da administração vitoriosa que obteve dois dos primeiros títulos históricos do time do Morumbi.

No bicampeonato paulista de 1945/1946, o São Paulo tinha em seu elenco nomes como Bauer, Rui, Noronha, Leonidas e Teixeirinha.

O próprio presidente Cícero Pompeu de Toledo, que dá nome ao Morumbi, administrou a equipe tricolor entre 1947 e 1958 com um aproveitamento de 64%, um pouco acima da média, que está ao redor dos 60%.

Os principais títulos do clube, os seis brasileiros e as conquistas internacionais (três Libertadores e três mundiais), coincidem com mandatos que registraram aproveitamentos maiores ou ao menos perto da média.

MUDANÇA TÁTICA

Um mês e sete partidas após fazer sua estreia pelo São Paulo, Dorival Júnior resolveu alterar o esquema tático para proteger o sistema defensivo e recuperar o emocional dos jogadores.

E, para o primeiro passo dessa nova caminhada, o treinador são-paulino contará novamente com a torcida, que esgotou os ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, marcado para este domingo (13), às 11h, no Morumbi.

Desde que foi contratado, Dorival apostou no 4-2-3-1 com alternância para o 4-1-4-1 durante as partidas. Com oito pontos somados em 21 disputados, o treinador resolveu adotar o segundo esquema.

Assim, fez três modificações no time que foi derrotado pelo Bahia. O volante Jucilei perdeu a posição para o jovem Militão, 19, que atuou como zagueiro na última partida. Com a vaga aberta na defesa, Rodrigo Caio retorna de suspensão e forma dupla com o equatoriano Arboleda.

Outras alterações são a entrada de Buffarini no lugar de Araruna e Marcos Guilherme na vaga de Cueva, suspenso.

"Uma vitória simples já passará confiança aos atletas. Não fomos mal contra Coritiba e Bahia, mas o resultado não apareceu", disse o técnico Dorival Júnior.