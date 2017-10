Publicidade

THOR: RAGNAROK (ótimo)

DIREÇÃO Taika Waititi

ELENCO Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

PRODUÇÃO EUA, 2017

QUANDO estreia na quinta (26)

"Thor: Ragnarok" talvez não seja o melhor filme de super-herói do ano. "Mulher-Maravilha" é espetacular e também um tanto mais épico. Mas parece inquestionável: Thor protagoniza a melhor comédia do ano. Seja com elenco de heróis ou de gente normal.

Não que "Ragnarok" abandone as batalhas das produções do gênero. Tem muitas, e as duas mais grandiosas são a que abre e a que fecha o filme, ao som de Led Zeppelin.

A sacada é expandir para as mais de duas horas de exibição aquelas piadinhas que pontuam os filmes da Marvel. Notadamente na franquia de "Os Vingadores", quando, no intervalo entre combates a seres do mal, os heróis disparam conversas engraçadas.

Quase todo mundo sabe que Thor é um deus, então carrega empáfia e arrogância herdadas de seu berço nobre. E Hulk é o gigante que fica cada vez mais forte e furioso quando está estressado.

O humor é extraído principalmente do perfil dos heróis. Hulk parece mais uma criança birrenta a cada provocação. E Thor vê sua imagem altiva destruída por uma performance digna dos melhores momentos dos Trapalhões na TV.

Para fazer vingar o bom humor numa história de ação com batalhas quase apocalípticas, bons atores são fundamentais. E aí entram um bem engraçado Chris Hemsworth como o herói e os ótimos Tom Hiddleston (o nada confiável Loki, meio-irmão de Thor) e Cate Blanchett (no papel da supervilã Hela, deusa da morte e também irmã de Thor).

Fora dessa briga de família, quem vai bem é Mark Ruffalo, como Bruce Banner, a identidade humana do Hulk.

De um planeta distante, onde Thor e Hulk lutam em arena de gladiadores, a uma Asgard rumo à destruição pelo ataque de Hela, o filme é algo como 80% piadas e 20% pancadaria. E dá muito certo.

Assista ao trailer de "Thor: Ragnarok"

