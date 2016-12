Comércio popular em São Paulo espera forte procura neste sábado

HAVOLENE VALINHOS VANESSA SARZEDAS CLAYTON CASTELANI DO "AGORA"

A região do comércio popular em São Paulo teve ruas lotadas nesta sexta-feira (23) e comerciantes esperam mais gente neste sábado (24) em busca de um presente de última hora para o Natal.

Segundo a Alobrás (Associação de Lojistas do Brás), cerca de 350 mil pessoas passaram pelo local na região central da capital, e a rua 25 de Março, também no centro, esteve lotada nesta sexta.

A associação acredita que, devido às dificuldades econômicas do país, mais pessoas passaram pela região neste final de ano em busca de preços mais baixos.

Para a advogada Talita Andrade, 27 anos, da Vila Bertioga (zona leste), a palavra de ordem nas compras era economia. "Minha filha escolheu uma boneca de um personagem, mas levarei de outro por ser mais barato", disse Andrade, em visita à 25 de Março.

Os lojistas notaram que neste ano muitos consumidores deixaram para fazer as compras mais perto do Natal. Em geral, as vendas começam a se aquecer em novembro, o que não aconteceu neste ano.

A expectativa é que o movimento seja ainda maior neste sábado. Lojistas esperam que 750 mil pessoas passem pela região central.

Quem estiver pensando em visitar a região deve ficar atento aos horários: a maioria das lojas do Brás abre às 8h e fecha às 16h. As lojas da 25 de Março também abrem neste sábado, a maioria até as 14h.