Governo vai rever vetos à LDO para diminuir resistência do Congresso à nova meta

A equipe econômica do governo vai rever vetos feitos pelo presidente Michel Temer à LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o ano que vem. A LDO de 2018 foi aprovada em julho, na véspera do recesso parlamentar.

A intenção do governo é diminuir a tensão que os vetos criaram na CMO (Comissão Mista de Orçamento).

O colegiado ficou irritado e promete retaliar na tramitação da nova proposta de aumento do rombo nos Orçamentos de 2017 e 2018 para R$ 159 bilhões.

A equipe econômica vai analisar os 40 vetos feitos para verificar os que podem ser revistos.

Os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) têm reunião com a cúpula da CMO na terça-feira (22).

Com a tentativa de acordo, a expectativa é que Oliveira encontre um clima mais ameno quando for à reunião do colegiado, também na terça, quando irá apresentar as novas metas.

O governo deve encaminhar a nova proposta ao Congresso ainda nesta quinta-feira (17).

Em entrevista à Folha, o senador Dário Berger (PMDB-SC), presidente do colegiado, chegou a chamar o governo de "arrogante e prepotente", o que, para ele, "é sinônimo de governo fracassado".

Foram vetados, por exemplo, trechos que incluíam no rol de prioridades o Plano Nacional de Educação e a conclusão de obras inacabadas. Outro ponto barrado obrigava o governo a reduzir incentivos e benefícios tributários, financeiros e creditícios.