Ataque com faca na Finlândia deixa mortos e vários feridos

Um ataque com faca deixou ao menos dois mortos e oito feridos na cidade de Turku, no oeste da Finlândia, segundo a polícia.

Um homem foi baleado na perna em uma troca de tiros com a polícia. Ônibus e trens estão sendo inspecionados enquanto a polícia procura por possíveis suspeitos; um homem já foi detido.

O jornal local "Ilta-Sanomat" reportou que uma mulher que foi ferida estaria empurrando um carrinho de bebê no momento do ataque.

As autoridades recomendaram que as pessoas evitem o centro da cidade e reforçaram a segurança no aeroporto da capital Helsinque e em estações de trem pelo país.

A ministra do interior Paula Risikko afirmou à imprensa local não saber se o ataque tem ligações com terroristas.

O nível de ameaça terrorista do país foi elevado em junho pelo serviço de inteligência finlandês, que à época havia tomado conhecimento de planos de possíveis ataques terroristas no país.

Laura Laine contou à emissora local "YLE" que ouviu uma mulher gritando no local. "Nós vimos um homem na praça com uma faca na mão, que ele balançava no ar. Concluímos que ele havia esfaqueado alguém", disse a testemunha.

O premiê Juha Sipila declarou que "o governo está acompanhando de perto os eventos em Turku e a operação policial em curso" e informou que uma reunião do governo deve ocorrer mais tarde no dia de hoje.

O episódio aconteceu menos de 24 horas após o atentado em Barcelona, que deixou 13 mortos e vários feridos. Ainda não se sabe se há alguma ligação entre os dois eventos.

