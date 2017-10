Trump impõe inspeções mais duras em voos internacionais para os EUA

Publicidade

Na esteira de uma série de tentativas de impor mais restrições a viagens aos Estados Unidos, o governo de Donald Trump passa a exigir novos procedimentos de segurança para todos os passageiros dos 2.100 voos diários com destino a aeroportos americanos.

Não há detalhes ainda sobre as novas regras. Em um comunicado oficial, a Transportation Security Administration (agência do governo responsável pela segurança aeroportuária) afirmou que os viajantes terão de passar por inspeções mais rigorosas e que equipamentos eletrônicos serão vistoriados.

Joe Raedle/Getty Images/AFP Viajantes passam bagagem de mão no embarque do aeroporto de Miami; EUA imporão novas inspeções

Haverá ainda maior controle e vigilância nas áreas de embarque dos aeroportos e nas aeronaves.

De acordo com o governo americano, "as medidas de segurança afetam todos os passageiros de voos internacionais e cidadãos americanos viajando para os Estados Unidos" partindo do exterior.

Entre as empresas aéreas que confirmaram estar implementando as novas medidas, que vão entrar em vigor nesta e na próxima semana, estão Cathay Pacific, Egyptair, Royal Jordanian, Emirates, Lufthansa e Air France –só as três últimas operam no mercado brasileiro.

"Vamos começar a interrogar todos os nossos passageiros com destino aos Estados Unidos", diz Hervé Erschler, porta-voz da Air France, que opera 13 rotas entre a França e os EUA. Ele não deu detalhes, no entanto, sobre as perguntas que podem ser feitas no momento do embarque.

Acrescentou que as mesmas regras valem para passageiros em conexão e que haverá mudanças no despacho de bagagens e alterações nas aeronaves, mas não deu detalhes da operação.

"Estamos em contato próximo com todas as autoridades relevantes", diz Tal Muscal, porta-voz da alemã Lufthansa, uma das maiores aéreas europeias, com sede em Frankfurt. "Recebemos novas ordens para expandir medidas de segurança em voos para os Estados Unidos e vamos implementar essas medidas."

Segundo o mesmo porta-voz, que não detalhou os procedimentos, essas mudanças terão validade imediata.

Outras empresas, entre elas a Emirates, que também deve implementar desde já as novas regras, estão avisando seus passageiros para chegar com antecedência ao aeroporto, prevendo possíveis atrasos na hora do embarque e no despacho de bagagens.

No Brasil, a Latam afirmou que não recebeu orientações sobre mudanças nas regras e disse que os procedimentos para os passageiros continuam os mesmos.

A empresa disse, porém, que já tinha planejado implementar nesta semana alterações em procedimentos internos para voos rumo aos EUA, a exemplo do modo como a limpeza das aeronaves é feita.

A Azul também manteve os procedimentos para os passageiros. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas disse não ter sido informada sobre nenhuma mudança nas regras de segurança para os voos com destino aos EUA.