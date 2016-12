Apoiar Aécio para 2018 seria 'difícil', diz Marcio Lacerda, prefeito de BH

Publicidade

Prefeito de Belo Horizonte e uma das principais lideranças do PSB, Marcio Lacerda, 70, afirma que o partido tem que ter consciência de que "a crise econômica é grave" e precisa votar medidas de ajuste na economia "por mínimas que sejam".

Presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, ele reclama que a discussão política "contaminada por 2018" pode prejudicar as cidades.

A sigla comanda o Ministério de Minas e Energia, mas alguns membros, como o governador Paulo Câmara (PE), têm demonstrado insatisfação com o governo federal.

À Folha Lacerda também nega que tenha tratado com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sobre apoio em uma eventual disputa ao Planalto em 2018.

No entanto, "acha difícil" que o partido esteja ao lado do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Aécio e Lacerda eram próximos, mas racharam porque cada um queria lançar candidato na capital mineira. Ambos acabaram derrotados por Alexandre Kalil (PHS), cujo slogan era "chega de político".

Folha - O PSB gaúcho se posicionou pela saída do governo Temer e o governador de Pernambuco demonstrou insatisfação. Qual sua posição?

Marcio Lacerda - Pessoalmente, muito antes do impeachment, eu disse que achava não ia resolver o problema do país porque um governo Temer teria dificuldades de credibilidade, de arregimentar forças para fazer as mudanças de que o país precisava. Depois, nas discussões sobre o PSB participar ou não do governo Temer, eu acompanhei a maioria, que dizia que não aceitaria o convite, mas havia uma posição entre os deputados de ter alguma posição em ministério para fazer política.

Mas o sr. acha que o PSB deveria desembarcar do governo?

O PSB não está no governo. Na realidade ele apoia ou deixa de apoiar determinadas medidas. Tanto a bancada de senadores como a de deputados dificilmente consegue uma posição unânime sobre qualquer assunto. A questão básica, e isso eu digo sempre, é que o país está afundando do ponto de vista da economia. A política não está ajudando muito e não há uma consciência clara de que essa crise econômica é grave.

O [vice-governador de SP] Marcio França disse que o PSB tem dois caminhos: apoiar Geraldo Alckmin ou lançar candidatura própria...

Dentro da Executiva Nacional existem essas duas posições: apoiar alguém, não necessariamente se falou no governador Alckmin, ou ter candidatura própria. E apoiar alguém possivelmente com [candidato a] vice-

presidente ou não.

Durante a campanha municipal, aliados disseram que o sr. estava se aproximando do governador Geraldo Alckmin.

Eu tenho convivido com o governador Alckmin em função da minha militância nos municípios, porque tem pautas que são comuns, como o uso de depósitos judiciais para pagamentos de precatórios. Estive com ele na casa do [prefeito eleito João] Doria lá em Campos do Jordão no ano passado e passamos o fim de semana. Sou próximo do Doria há muito tempo e temos uma relação de admiração mútua.

Mas tudo isso é visto como uma aproximação e um possível apoio ao Alckmin e não ao senador Aécio Neves em 2018.

Quando aconteceu o resultado do segundo turno aqui, que o Aécio perdeu, a notícia [sobre a aproximação] veio logo depois. Mas eu nunca tive nenhum entendimento com o governador Alckmin sobre esse assunto. É a

mais pura verdade.

A relação do sr. com Aécio está abalada desde a eleição?

Eu não falo com ele desde julho do ano passado. Falei por telefone em agosto, e ele queria ainda um apoio nosso ao candidato dele e eu recusei, disse que o [candidato do PSDB] João Leite ia perder a eleição. Na realidade, eu tenho que respeitar a figura do Aécio porque ele e o [atual governador petista Fernando] Pimentel é que me colocaram aqui na prefeitura. Depois, na continuidade, o PT rompeu comigo e tive o apoio pesado dos aliados do Aécio nesse processo.

Fiz tudo para manter a aliança. Mas no processo da eleição de Belo Horizonte não houve entendimento. Eu dizia que o povo não queria político desde agosto do ano passado e virei inimigo dos políticos, passaram a me criticar o tempo todo.

Há possibilidade de o sr. apoiar Aécio em 2018?

Eu não fico fazendo essa antecipação. Tenho que pensar com o PSB, e essa possibilidade de apoio incondicional, com esse rompimento que teve aqui em Belo Horizonte, acho difícil.

Seu candidato, o vice-prefeito Délio Malheiros (PSD), acabou em quinto lugar na eleição. A que o sr. atribui isso?

O povo queria mudança. E com o sistema [eleitoral] do jeito que ficou, a redução do tempo de campanha e do financiamento, quem não era conhecido [não teve bom resultado]. Você pega o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, com exceção de Vitória, nenhum prefeito se reelegeu ou fez sucessor. Às vezes me pergunto se, caso eu fosse candidato, com toda a aprovação que eu tenha, eu me reelegeria.

O sr. era o padrinho que mais apareceu no programa de um candidato em Belo Horizonte. Acha que sua imagem teve relação com o resultado?

Apareci pouco. Eu não transferi votos. E o pior dessa história é que as pesquisas que nós fizemos mostravam que o candidato apoiado por mim, sendo uma pessoa razoável, teria boa votação. Teve um padrão na maioria das capitais, não é um caso específico de Belo Horizonte.