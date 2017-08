Juiz expede novo mandado de prisão contra executivo solto por Gilmar

DO RIO

O juiz Marcelo Bretas determinou a expedição de novo mandado de prisão preventiva contra o ex-presidente da Fetranspor Lélis Teixeira, para quem o ministro Gilmar Mendes havia concedido um habeas corpus na tarde desta quinta-feira (17).

A decisão do magistrado de primeira instância foi motivada por uma dúvida suscitada pela supervisora da 7ª Vara Federal Criminal em relação à decisão de Bretas, que determinou buscas e apreensões em endereço ligados ao ex-deputado Rodrigo Bethlem.

No despacho, datado do dia 7 de agosto, o magistrado determinou a "manutenção da prisão preventiva de Lélis Teixeira", em razão das mensagens trocadas com Bethlem sobre supostos conluios na atual administração municipal, de Marcelo Crivella (PRB).

Nesta quinta-feira (17), a supervisora afirmou ter ficado em dúvida "se é necessária a expedição de novo mandado de prisão". Em nova decisão, Bretas determinou a emissão do novo documento, "tendo em vista que se trata de novos fundamentos, desta feita relacionados à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro".

Tanto a dúvida, como a decisão, foram protocoladas no sistema da Justiça Federal do Rio após a divulgação do habeas corpus concedido por Gilmar Mendes.