Em 31 de outubro de 1993, uma overdose acidental interrompeu a trajetória do ator River Phoenix, 23 anos, apontado como uma das promessas de sua geração. Em sua curta carreira, já havia trabalhado com diretores como Steven Spielberg, Gus Van Sant e Sidney Lumet e estava escalado para interpretar o repórter no longa "Entrevista com o Vampiro" (1994).

Filho de pais missionários, integrantes da seita "Meninos de Deus", River viveu com a família por alguns anos na Venezuela. Ele era o mais velho de cinco irmãos, todos com nomes não muito convencionais _além de River (rio), Summer (verão), Liberty (liberdade), Rainbow (arco-íris) e Leaf (folha), que mais tarde se tornaria Joaquin Phoenix, o vencedor do Oscar por "Coringa".

Ao deixar a seita, a família voltou para os EUA, e os irmãos, incentivados desde pequenos a desenvolver atividades artísticas, começaram a participar de shows de talentos. River logo foi para a TV, onde atuou em séries e filmes.

A estreia no cinema aconteceu em 1985, aos 15 anos, no longa "Viagem ao Mundo dos Sonhos", e a fama chegou com "Conta Comigo", de 1986. Dois anos depois, foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante por "O Peso de um Passado".

Na noite de 30 de outubro de 1993, River, a namorada e Joaquin foram à boate Viper, que pertencia a Johnny Depp, em Los Angeles. Ele passou mal após tomar drogas, foi socorrido e declarado morto pelo hospital na madrugada do dia 31.

Para relembrar o ator, confira alguns filmes disponíveis nos streamings. A disponibilidade e os preços foram pesquisados nesta segunda (30).

Corey Feldman (da esq. para a dir.), Jerry O'Connell, River Phoenix e Wil Wheaton em "Conta Comigo" (1986) - Divulgação

CONTA COMIGO (1986)

O primeiro sucesso de River, dirigido por Rob Reiner. O longa narra a aventura de quatro garotos do Oregon que decidem ir ver o corpo de um conhecido atropelado por um trem, em uma jornada de amizade. Os jovens atores foram selecionados por Reiner a partir de um grupo de 300 meninos. Inicialmente, River havia sido escalado para interpretar Gordie, narrador da história, mas acabou interpretando o líder da turma, Chris. O longa recebeu indicação ao Oscar de melhor roteiro original em 1987.

ONDE VER

Netflix: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 5,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 18,90 (compra)

River Phoenix e Harrison Ford como filho e pai em "A Costa do Mosquito" (1986) - Divulgação

A COSTA DO MOSQUITO (1986)

Após "Conta Comigo", a próxima aventura de River Phoenix foi ao lado de Harrison Ford, no longa de Peter Weir. Ele interpreta o filho do personagem de Ford, um inventor que rejeita a vida urbana e se muda com a família para a América Central. Para River, o personagem lembrava o que havia vivido na infância, com os pais missionários.

ONDE VER

Google Play: 19,90 (compra)

River Phoenix em "O Peso de Um Passado" (1988), pelo qual foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante - Divulgação

O PESO DE UM PASSADO (1988)

River Phoenix foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por este filme, dirigido por Sidney Lumet _ele perdeu a estatueta dourada para Kevin Kline ('Um Peixe Chamado Wanda"). No longa, River interpreta Dany, filho de um casal de ativistas antiguerra que foge do FBI há anos, após explodir um laboratório. O conflito se instala quando o jovem passa a questionar o modo de vida dos pais.

ONDE VER

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

O ator como Indy jovem em "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989) - Divulgação

INDIANA JONES E A ÚLTIMA CRUZADA (1989)

O ator interpreta a versão jovem de Indiana Jones em um flasback no terceiro filme da série de Spielberg. Ficamos sabendo por que Indy tem medo de cobras e a origem de seus famosos chicote e chapéu. River foi escolhido para o papel após indicação de Harrison Ford, com quem havia trabalhado em "A Costa do Mosquito". O astro de Hollywood treinou o jovem ator, para que River incorporasse seus gestos ao interpretar Indy mais novo.

ONDE VER

Disney+, Prime Video, Glogoblay, Paramount+: para assinantes

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Google Play: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Microsoft Store: R$ 5,90 (aluguel) e R$ 29,90 (compra)

Keanu Reeves e River Phoenix em "Garotos de Programa" (1991), de Gus Van Sant - Divulgação

GAROTOS DE PROGRAMA (1991)

Gus Van Sant filmou a história de dois amigos, interpretados por River e Keanu Reeves, que percorrem as ruas de Portland, dividindo seu tempo entre a prostituição e as drogas. Na trama, Mike, personagem de River, sofre de narcolepsia. Para imprimir mais realidade a sua atuação, o ator dormia até o início das filmagens, ficando com um ar de adormecido. Por sua interpretação, River recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza de 1991.

ONDE VER

Apple TV: R$ 19,90 (compra)

Google Play: R$ 7,90 (aluguel) e R$ 19,90 (compra)

Amazon: R$ 7,90 (aluguel)

River Phoenix e Samantha Mathis em "Um Sonho, Dois Amores" (1993) - Divulgação

UM SONHO, DOIS AMORES (1993)

Este foi o último filme completo de River Phoenix. Ele interpreta um cantor de música country em busca do estrelato. Inicialmente, o diretor do longa, Peter Bogdanovich, não o queria como o personagem. Achava que River era famoso demais, mas o jovem se engajou no projeto e acabou aceito. Chegou a trabalhar com o compositor e produtor T. Bone Burnett nas canções do longa, sendo creditado por uma delas, "Lone Star State of Mine".

ONDE VER

Apple TV: R$ 11,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)

Amazon: R$ 6,90 (aluguel) e R$ 24,90 (compra)