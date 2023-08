Enquanto tutores buscam mais qualidade de vida e bem-estar para seus pets, o mercado desenvolve produtos e serviços para esse público exigente. E marcas têm mirado cada vez mais os felinos.

Esse movimento pôde ser observado na Pet South America 2023, que ocorreu em São Paulo nesta semana e é considerada a mais importante feira do segmento voltada a negócios da América Latina.

Em três dias —de quarta (16) a esta sexta (18)—, cerca de 500 marcas expositoras marcaram presença na feira e na Pet Vet, evento paralelo exclusivo para veterinários. Em 2022, quando a Pet South America completou 20 anos, foi registrado público recorde de 32 mil visitantes. Os números deste ano ainda não foram divulgados.

Visitantes na Pet South America 2023, evento voltado a profissionais do mercado pet - Lívia Marra/Folhapress

Pelos corredores da São Paulo Expo, profissionais do setor pet encontraram novidades e tendências, passando por alimentos naturais, suplementos, petiscos, brinquedos, caminhas, bolsas de luxo, produtos de higiene e beleza, areia para gatos, arranhadores, material para banho e tosa e equipamentos veterinários.

Como nas edições anteriores, também ocorreram rodadas de negócio de exportação. Embora o balanço também não tenha ainda sido divulgado, os resultados do evento foram comemorados por Guilherme Martinez, head de produto do núcleo pet da NürnbergMesse Brasil, promotora da Pet South America e da Pet Vet.

"A nossa expectativa para a edição deste ano já era alta porque temos acompanhado o mercado, vemos o quanto novas marcas estão surgindo e o quanto as consolidadas seguem crescendo. Mas o resultado foi surpreendente. Só no primeiro dia, a Pet Vet, voltada à indústria veterinária, já bateu recorde de visitação, 73% acima do que tivemos no evento todo do ano passado", disse.

Segundo dados do IPB (Instituto Pet Brasil), o Brasil tem cerca de 150 milhões de animais de estimação, sendo 85 milhões de cães e gatos. Cachorros são maioria nos lares, mas gatos estão em alta e lideram crescimento no país.

"Os cuidados com os animais são cada vez mais prioridade para os tutores e o movimento nas nossas feiras reflete isso. Mesmo na Pet South America, era possível encontrar diversos produtos voltados ao bem-estar deles. Hoje, dividimos a atenção que temos com a nossa saúde com a dos pets. E, para nós, é muito gratificante que os principais players do mercado com soluções para cuidar deles estejam no nosso evento", afirmou Martinez.

Veja alguns destaques do evento:

Pet Vet

A marca de alimentos Royal Canin levou um hospital modelo, com equipe e estrutura adaptada na recepção e consultório para receber os felinos, incluindo caixas de transporte, arranhadores e o uso de feromônio. O ambiente cat friendly foi elaborado de acordo com programa da American Association of Feline Practitioners.

A HTM Vet, que fabrica equipamentos para saúde e bem-estar, lançou um eletroestimulador portátil, aparelho de correntes excitomotoras e terapêuticas para tratamentos de dor aguda e crônica, drenagem de edemas e incontinência urinária, entre outros tratamentos. Também mostrou outros dispositivos veterinários para animais de pequeno e grande portes, como ultrassom.

Palestras debateram saúde mental no contexto da medicina veterinária, temas de saúde e de comportamento animal. O evento teve ainda uma edição especial do We Need To Talk About Cannabis, com especialistas e pesquisadores discutindo mercado e regulação do uso medicinal de cannabis para pets. Em um dos painéis, Isabela Ávila, coordenadora de produtos veterinários do Ministério da Agricultura e Pecuária, falou de cenário regulatório para a possível liberação de produtos para o setor veterinário e de trâmites.

Pet South América

Alimentos e guloseimas

Para tutores que gostam de dividir o alimento com o pet, a Prefere levou ao evento seu gelato que pode ser consumido por cães e humanos. Nos sabores carne, morango, chocolate (alfarroba) e baunilha, o produto não é vendido em forma de sorvete, mas em pó —basta colocar água e mexer para virar um creme.

A Docg, que possui mais de 500 produtos no ramo de alimentação, higiene, beleza e saúde, lançou na feira a nova linha de suplementos para cães e gatos. Também mostrou a Linha Natural Food LIOF, alimento sem ingredientes artificiais e transgênicos, com versão de 5 kg.

Higiene e beleza

A Pratipet levou para o evento toalhas descartáveis e biodegradáveis, consideradas carro-chefe da empresa e encontradas em versões para pet shops e home care. O material ajuda na prevenção, diminuindo o risco de contaminação cruzada. A marca exibiu ainda o mousse limpa patas, banho a seco e lenços umedecidos para cães e gatos.

A linha Hello Kitty and Friends da Pet Society ganhou novos produtos, agora com o personagem Pochacco. A linha para cães inclui xampu, condicionador e colônia, enriquecidos com extrato de algodão e camomila. Para felinos, a marca lançou o Chococat, com xampu 2 em 1 e banho a seco em mousse —sem barulho do spray—, formulados com extrato de avelã e baunilha. Já a Hydra, marca profissional premiada, mostra lançamento que promete fórmula de alta qualidade e tecnologia avançada.

Produtos da linha Hello Kitty da Pet Society na Pet South America 2023 - Lívia Marra/Folhapress

A Empóriopet, entre outros produtos, apresentou a água perfumada, uma colônia para finalizar banho dos pets.

O Grupo Dolce Pet apresentou a marca Vuelo, com xampus, máscaras, condicionador, banho a seco e colônias, que devem chegar às prateleiras em setembro. O grupo também desenvolveu uma espuma bucal, com ação 2 em 1 (escova e enxágua).

A Progato apresentou um granulado higiênico que atenta para alterações no pH da urina do felino. O material muda de cor conforme os níveis de alcalinidade e pode auxiliar tutores e veterinários na identificação de possíveis problemas renais.

Já o CareCat é uma opção de areia para gatos. O granulado é feito de material sustentável, e a fórmula não contém substâncias químicas ou resíduos perigosos de sílica.

Produtos sustentáveis

A Mabuu, empresa mineira de roupas, acessórios e camas, levou ao evento mais de 30 lançamentos, incluindo modelos ergonômicos e 100% reciclados. "Dentro dos leitos e almofadas, utilizamos uma fibra siliconada oriunda de garrafa pet verde. Também trouxemos os novos produtos à base de linho reciclável", disse Marcelo Rigoto, diretor da marca.

A Beethoven, que produz casinhas para cachorros e comedouros para pássaros, mostrou produtos desenvolvidos com madeira de reflorestamento, de pinus e eucalipto. "Todo o processo, desde a seleção da madeira até a pintura, é feito com certificação ambiental", afirmou Claudino José, diretor comercial da Beethoven Agropet, marca que lançou neste ano a rampa pet, produto que auxilia animais com limitações a subirem em camas e sofás.

Mobilidade

A Blindog apresentou um dispositivo para orientar cães cegos. O produto, encaixado na coleira, emite leves alertas vibratórios para ajudar o animal a desviar de obstáculos, evitando colisões e ferimentos.

A Walkin’ Pets mostrou a cadeira de rodas ajustável Walkin' Wheels.

Lionel Falcon

O fotógrafo Lionel Falcon, referência no mercado pet, levou sua exposição ‘O sentido da vida é amar’, com 14 casais e seus animais. "Meu objetivo através dos cliques é captar cada segundo espontâneo e marcante do pet. A beleza natural atrai olhares, pois o animal em si é lindo de todas as formas, com ou sem raça definida. Quero que o amor e o encantamento transmitidos pelos animais fiquem eternizados", disse.

Lionel Falcon e sua exposição na Pet South America 2023 - Lívia Marra/Folhapress

Moradores de Rua e Seus Cães

Eduardo Leporo e a Kombi-lojinha do Moradores de Rua e Seus Cães estiveram na feira com camisetas, bolsas e canecas. Desde 2015, o projeto nascido em São Paulo realiza ações para atender a população em situação de rua e seus peludos.

Startups, micro e pequenas empresas

A Capri Venture também marcou presença na feira e apresentou as startups de seu portfólio.

Na Arena do Sebrae, cerca de 20 micro e pequenas empresas de São Paulo mostraram produtos e serviços.

Pets não convencionais

Não é só gato e cachorro. Tutores encontraram produtos direcionados também para coelhos, tartarugas, hamsters e peixes. "Esses pets podem não representar a maioria, mas têm um número muito expressivo no país e movimentam o faturamento do setor", afirmou Guilherme Martinez.

Erica Takaki, distribuidora da Pawise, empresa de petiscos e acessórios para animais, afirma que 20% do faturamento anual é para os chamados pets não convencionais. "De olho no mercado, nos adaptamos e oferecemos todo tipo de produto para eles, como coleiras, brinquedos e gaiolas."

Mastergroom



A maior competição de tosa do mundo foi realizada durante os três dias da Pet South America e reuniu cerca de 600 cães e 800 competidores. Profissionais do setor de estética animal disputaram em 35 categorias, divididas nos níveis iniciante, intermediário e avançado. Foram distribuídos mais de R$ 150 mil em prêmios —em dinheiro e em produtos e equipamentos.

Etapa do Mastergroom na Pet South America 2023 - Lívia Marra/Folhapress

