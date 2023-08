Dificuldade para respirar, tosse, desidratação, cansaço e coceira nos olhos. Assim como acontece a gente, animais também sentem os efeitos da baixa umidade do ar.

Por isso, o tutor deve ficar atento, especialmente, a cães e gatos filhotes e idosos. Cães de focinho curto —como pug e buldogue— são os mais afetados pelo tempo seco e podem até precisar de inalação.

Além dos problemas respiratórios, a baixa umidade provoca desconforto para os olhos, que ficam ressecados. E, na tentativa de aliviar a coceira com as patinhas, os pets podem provocar lesões e levar bactérias, provocando conjuntivite.



Podem ocorrer ainda dermatites e problemas de pele, também ressecada.

Cadela Agnes faz inalação - Zanone Fraissat-20.ago.21/Folhapress

A recomendação dos especialistas é manter o animal hidratado e evitar passeios em horários mais quentes ou atividades intensas nos dias muito secos. A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica que a umidade abaixo de 60% é prejudicial à saúde.



O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas nos últimos dias sobre a baixa umidade do ar em parte do país. Segundo o órgão, julho foi o mais quente no país desde 1961, com temperatura média de 22,97°C, 1,04°C acima da média histórica. O mês também foi marcado pelo tempo seco.



Veja como amenizar os efeitos da baixa umidade nos pets

Ofereça água e espalhe vasilhas pela casa para incentivar o animal a se manter hidratado. Mantenha os bebedouros limpos e com água fresca

Evite passeios na rua em horários mais quentes. Não esqueça de levar a água do pet nas caminhadas

Deixe toalhas molhadas ou bacias com água próximas aos locais de descanso

Umidificadores de ar são recomendados. O aparelho favorece a umidificação das vias aérea, o que torna o trato respiratório menos suscetível a infecções

A limpeza dos olhos deve ser regular e feita com solução fisiológica, passando o algodão delicadamente

Sob orientação do médico-veterinário, utilize lubrificantes para manter os olhos hidratados e protegidos

Fique atento e procure orientação médica em casos tosse, secreção nasal e ocular e dificuldade respiratória grave

Avalie com o veterinário a necessidade de inalação, que deve ser feita com soro fisiológico para umidificar as vias aéreas e facilitar a respiração

Mantenha a vacinação do pet em dia

Fontes: Petz, Elanco Saúde Animal, Universidade São Judas

