O relatório do Congresso dos Estados Unidos que divulgou decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes aponta o uso do trabalho da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação em 27 ordens judiciais da corte eleitoral. A assessoria reforçou a atuação do ministro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e também contribuiu enviando informações para caso no STF ou até sendo acionada para ajudar em investigações na corte, como no caso do 8 de janeiro.

