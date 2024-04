Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com jornalistas nesta terça-feira (23) em um café da manhã. O encontro com a imprensa é o primeiro do ano. Em 2023, foram quatro, dos quais a Folha participou de três -- com exceção do café com mídia chamada independente. Ele acontece em um momento em que Lula tenta mitigar desgastes de popularidade.

Para isso, o presidente tem intensificado cobranças ao primeiro escalão. Ele pede tanto pela execução dos programas já anunciados quanto para que os ministros façam uma defesa mais engajada do governo.

Nesse cenário, o marqueteiro da campanha de 2022 de Lula, Sidônio Palmeira, intensificou a presença em Brasília. Em ao menos duas oportunidades desde 21 de março ele se encontrou com o mandatário para debater como melhorar a imagem do Executivo, incluindo uma reunião em 3 de abril no Palácio da Alvorada.