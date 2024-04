O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, afirmou que a lei deve ser seguida por todos, inclusive por bilionários, em referência ao dono do X (ex-Twitter), Elon Musk.

"A regulamentação das plataformas digitais é absolutamente necessária, não por conta dessa ofensa descabida feita por esse empresário, mas sim porque a lei é uma norma de conduta para todos, inclusive para os bilionários", disse.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (D) e o líder do governo Jaques Wagner (E) - Pedro Ladeira - 8.abr.2024/Folhapress

Wagner afirmou que não se sabe ainda que medidas o STF (Supremo Tribunal Federal) irá tomar diante dos ataques feitos pelo empresário ao longo do fim de semana a Alexandre de Moraes e a decisões da justiça brasileira, mas que o recado dado pelas instituições brasileiras é que não se pode ferir a Constituição.

"Isso não tem nada a ver com censura. Tem a ver com falta de respeito ao Brasil", completou o líder do governo, engrossando o coro de outras autoridades que se pronunciaram a respeito. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou que a regulação das redes sociais é "inevitável" e cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto aprovado pelos senadores em 2020.

Musk ameaçou descumprir decisões de Moraes e reativar perfis bloqueados pela Justiça. Após os ataques, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos fez uma transmissão ao vivo em seu perfil no X neste domingo (7). O perfil dele estava bloqueado desde 2021.