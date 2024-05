Brasília

O dia na capital começa com o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a audiência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado para discutir a PEC que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados.