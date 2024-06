Brasília

A semana na capital encerra com reuniões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad com os representantes do Banco do Brasil, Santander e demais instâncias do setor financeiro e imobiliário. Na Câmara dos Deputados, está prevista uma sessão solene em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+, celebrado especialmente nesta sexta-feira (28).