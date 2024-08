Brasília

Os partidos têm até esta quinta-feira (12) para enviar os registros de suas candidaturas para as eleições municipais deste ano.

Para que possam disputar as eleições, os candidatos devem ter sido escolhidos em convenções partidárias, cujo prazo para realização era de 20 de julho a 5 de agosto.

As candidaturas são para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, que para serem efetivadas, devem cumprir as condições de elegibilidade e não se enquadrar em qualquer das causas de inelegibilidade previstas em lei.

O 1º turno acontece no dia 6 de outubro e o 2º turno no dia 27 do mesmo mês, nos municípios em que for necessário.

Até as 11h desta segunda, 210.444 pedidos de registro de candidatura já haviam sido solicitados à Justiça Eleitoral, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Desse total, 7.502 foram para o cargo de prefeito e 7.505 para vice-prefeito. Já para os cargos de vereador, a plataforma informava 195.437 requerimentos.

O Tribunal retomou suas atividades no dia 1° de agosto, com o fim do recesso forense. Segundo o calendário eleitoral, os casos de cada candidatura precisam já estar julgados pelos tribunais regionais até o dia 16 de setembro, 20 dias antes do 1° turno.