O pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, recebe no próximo final de semana a segunda edição do São Paulo Coffee Festival, evento que terá degustações, workshops, palestras e até shows.

Será possível, por exemplo, acompanhar o processo de torra de um café etapa por etapa –e ainda levar para casa os grãos torrados na hora.

Haverá também refeições harmonizadas e experiências de degustação, como o workshop de café com chocolate, além de palestras e oficinas de latte art, para aprender a fazer desenhos no próprio capuccino.

Público visita primeira edição do São Paulo Coffee Festival, em 2022 - Agência Ophelia/Divulgação

O festival terá apresentações de música e uma cerveja feita especialmente pela cervejaria Tarantino com infusão de café catuaí amarelo da Serra da Canastra.

O evento, que surgiu em Londres e desembarcou no Brasil no ano passado, reúne tanto as grandes empresas do setor –como 3 Corações, Melitta, Nespresso, Nescafé e Orfeu– quanto cafeterias –como Coffee Lab, Futuro Refeitório e Academia do Café.

Os estabelecimentos participantes oferecem degustações e muitos aproveitam para lançar novos produtos.

Haverá ainda uma praça de alimentação, com comidas do Bar do Luiz Fernandes, JoJo Ramen e Z-Deli, entre outros restaurantes.

No ano passado, o São Paulo Coffee Festival recebeu 12 mil visitantes. Para esta edição, são esperadas 15 mil pessoas, segundo Caio Alonso, diretor da Café Editora e organizador do evento.



São Paulo Coffee Festival

Quando: sex. (23), das 14h às 21h; sáb. (24) e dom. (25), das 10h às 18h

Onde: Pavilhão da Bienal, parque Ibirapuera, São Paulo

Preço: R$ 80 (meia-entrada R$ 40); ingressos antecipados pela internet ou na bilheteria durante o evento

Programação completa no site www.saopaulocoffeefestival.com.br



