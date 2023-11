São Paulo

A 3 Corações, que tem investido forte no mercado gourmet, lança mais uma linha de cafés especiais.

A "Rituais Cafés Especiais 85+" terá –como o próprio nome já indica– apenas cafés com no mínimo 85 pontos na escala de avaliação sensorial definida pela SCA (Specialty Coffee Association).

Como o Café na Prensa mostrou, o mercado de café gourmet cresce em ritmo muito mais acelerado do que o tradicional. Com isso, as principais empresas do setor correm para lançar produtos para atender a esta demanda.

Nova linha da 3 Corações vem em versões com diferentes notas sensoriais - Divulgação

A linha tem curadoria do especialista Silvio Leite e terá versões com quatro perfis sensoriais: chocolate, frutas vermelhas, frutas secas e exótico.



Ela é feita a partir de grãos adquiridos pela 3 Corações diretamente dos produtores. Normalmente as grandes empresas –inclusive a 3 Corações– compram cafés de intermediários, o que pode comprometer a rastreabilidade do produto –ou seja, a empresa não sabe exatamente quais fazendas produziram os cafés.

Com essa compra direta, a empresa quer que a linha seja inteiramente rastreável.

Essa é uma preocupação crescente na indústria. Saber exatamente de qual fazenda o café está sendo colhido permite fiscalizar se aquele produtor está cumprindo com requisitos de boas práticas ambientais e sociais.

As principais empresas do setor têm sido cada vez mais cobradas por isso.

Os produtos estarão disponíveis nos supermercados a partir de dezembro e custarão R$ 24,90 (pacote com 250 g). Além do café já moído, haverá versões em grãos, cápsulas e no modelo drip coffee, para filtrar direto na xícara.



Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo Twitter @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br