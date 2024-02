São Paulo

A rede de cafeterias paulistana Santo Grão lançou um microlote de café da Chapada Diamantina, na Bahia.

Cultivado em Piatã (a 550 km de Salvador), a 1.350 metros de altitude, o microlote Diamante é um arábica da variedade catuaí vermelho e tem 90,5 pontos na escala de avaliação sensorial da SCA (Specialty Coffee Association), segundo a empresa.

Além da acidez cítrica característica dos grãos do planalto baiano, o café tem notas de jasmim, mel e maracujá.

A Chapada Diamantina tem despontado há alguns anos como região produtora de cafés com alta complexidade sensorial. Com isso, tem sido presença constante na edição brasileira do Cup of Excellence, prêmio que é considerado o "Oscar" da cafeicultura.

O microlote já está disponível nas lojas físicas e no e-commerce (R$ 65, 200 g).

Empresa de acessórios de maconha de Seth Rogen lança café

A Houseplant, empresa de acessórios de maconha do ator Seth Rogen, fez uma parceria com a Cometeer para lançar o Houseplant Coffee.

Além de dois lotes especiais cultivados no México e na Etiópia, a empresa lançou um kit com uma xícara e um cinzeiro para aliar o consumo de dois produtos que são paixões de Rogen.

A empresa esclarece que os cafés não têm THC (substância psicoativa da Cannabis). "É apenas um café muito bom", diz o comunicado da Houseplant.

"Nós amamos café e cannabis porque, simplesmente falando, preferimos morrer a viver em um mundo sem eles. Sério. Se você nos tirar qualquer um deles, nós nos dissiparíamos como poeira ao vento", diz e empresa do ator e comediante.

Como os demais produtos da Houseplant, a linha de cafés e acessórios por enquanto está disponível apenas para entrega nos Estados Unidos.

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS BATEM RECORDE

O Brasil exportou 3,961 milhões de sacas de 60 kg de café em janeiro de 2024, volume que é considerado um recorde histórico para o primeiro mês do ano, segundo relatório divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil).

O valor representa um aumento de 39% em relação aos embarques do mesmo mês de 2023.

A alta foi puxada pelas remessas ao exterior da espécie canéfora (variedades conilon e robusta). Apesar de ter um volume muito inferior ao arábica, os grãos dessa espécie apresentaram uma evolução de 503,5%, em decorrência sobretudo de quebras de safra na Indonésia e no Vietnã –primeiro e terceiro maiores produtores de canéfora do mundo, respectivamente.



