São Paulo

O McDonald’s no Brasil resolveu mesmo pegar carona em trends e campanhas na internet. Depois de atender a um pleito antigo e relançar o McFish –e ter que se explicar ao Procon pelo sumiço dos sanduíches–, agora a rede de fast food anunciou a chegada do milk shake de café.

O lançamento ocorre após uma moda entre jovens ter viralizado no TikTok. Nos vídeos, os consumidores compravam milk shake de baunilha e misturavam com café, para criar uma bebida cafeinada gelada.

McDonald's pega carona em mais uma moda de internet e lança milk shake de café - AFP

Surfando na onda do vídeo viral, o McShake Café (R$ 15,90) chega agora às lojas brasileiras do McCafé já com o milk shake de baunilha misturado com espresso –feito com grãos do Brasil 100% arábica, segundo a empresa.

As novidades nos cardápios do McCafé incluem ainda duas versões de affogato (café com sorvete), iced lattes e smothies, além de novas comidas, como medialunas e bolos de chocolate, laranja e banana com nozes.

No início do mês, outro lançamento feito pelo McDonal’s após campanha nas redes sociais foi alvo de críticas. O McFish, descontinuado em 2019, foi relançado em 6 de fevereiro e esgotou em três dias.

Consumidores acusaram a empresa de praticar "marketing de escassez" —quando a oferta limitada de um produto ou serviço gera desejo e senso de urgência– e propaganda enganosa.

Segundo especialistas consultados pela Folha, a prática pode configurar violações ao Código de Defesa do Consumidor.

Diante das reclamações dos clientes, a rede de fast food foi notificada pelo Procon-SP. Na ocasião, o McDonald’s disse que respeitava os consumidores e que prestaria os devidos esclarecimentos ao órgão.



