São Paulo

A barista Gisele Coutinho faz sucesso nas redes sociais dando dicas para que as pessoas melhorem seus cafés em casa, com pequenas aulas e vídeo educativos.

Segundo ela, o café bom é compartilhado. Por isso, faz questão de postar diariamente uma foto daquilo que está bebendo.

Barista e influenciadora digital Gisele Coutinho diz que café bom é café compartilhado - Renato Nascimento/Divulgação

A influenciadora demonstra preocupação com as mudanças climáticas e diz ter esperança de "que a gente tenha café o suficiente no futuro".

Está é a seção "Um Café e Dois Dedos de Prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida.

Confira abaixo a entrevista com Gisele Coutinho e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Um café e dois dedos de prosa com... Gisele Coutinho

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Um café especial muito equilibrado, daquele que não enjoa, sabe? Com uma torra muito bem feita, preparado filtrado. Quando eu vendia café, eu vendia um que se chamava Sítio São José, produzido na Mantiqueira Mineira e torrado pelo Luis Pereira Villela em Itajubá. Pra mim, esse é o café que eu tomaria a vida toda.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Café bom é café compartilhado né? Então o que não pode faltar pra mim é o registro do que estou consumindo para compartilhar com meus seguidores nas redes sociais. Isso se tornou trabalho dos sonhos pra mim.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Impossível responder, já que estamos vivendo uma cena efervescente de novas cafeterias e consolidação de mais antigas trabalhando o café especial cada vez com mais técnica, de olho no atendimento e principalmente na consistência. Posso citar algumas: Kaffa, em Vitória; Teto Café, Naïf, Futuro Refeitório, ZUD Café, J.Café e Festival de Filmes Vencidos, em São Paulo; Academia do Café e OOP, em Belo Horizonte.

4. O café do futuro será…

Até quando teremos cafés? Pois é. Com tantas mudanças climáticas drásticas, desafios de produtores diante do clima, de torrefações, de baristas, aumento global do consumo, minha esperança é que a gente tenha café o suficiente no futuro.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Ah, só uma pessoa? Que difícil heim. Mas, acho que Thiago André, cantor. Já nos falamos pelo Instagram, ele já tomou alguns cafés especiais que mandei pra ele. Esse papo seria sobre café, sobre nós pessoas pretas, sobre negócios, sobre música. Foi a cantora e nossa amiga em comum Maria Rita quem fez a ponte cafeinada. Agora tá faltando um show e esse dedo de prosa presencial. Bora, Thiaguinho?

