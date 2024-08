São Paulo

Eleita a barista do ano pelo especial O Melhor de São Paulo, Isabela Raposeiras, do Coffee Lab, diz que, se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, seria um café do Quênia, país conhecido por produzir grãos com notas sensoriais frutadas e complexas.

Isabela Raposeiras diz que, se pudesse escolher qualquer pessoa, gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa com Jesus Cristo - Keiny Andrade/Folhapress

Raposeiras, 50, ajudou a construir a cena de cafés especiais do Brasil e formou gerações de profissionais nas últimas décadas.

A barista diz ainda que gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa com Jesus Cristo –inicialmente, ela havia respondido Freud, mas depois mudou a resposta.

Esta é a seção "Um Café e Dois Dedos de Prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida.

Confira abaixo a entrevista com Raposeiras e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Um café e dois dedos de prosa com... Isabela Raposeiras

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Café queniano.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Quem disse que eu tiro pausa pro café? Porque eu não tiro pausa pro café. Não, tá. De manhã, meu café da manhã. Memes da internet, besteira. É isso.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Pode ser o Coffee Lab? Eu juro que eu acho que é. Eu juro que eu acho o Coffee Lab, como experiência. Desculpa, gente.

4. O café do futuro será…

Um café que trata bem o produtor de maneira geral e completamente. É isso o café do futuro, não tem outra. Que paga bem o produtor.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Ai, que pergunta difícil. Tem que estar vivo? Ah, não? Freud. Imagina que loucura. Não, não, mentira. Porque quando eu falo que, se eu voltasse no tempo, eu juro que seria com Jesus Cristo. Será que ele tomava café? Eu ia apresentar o café pra ele. "Jesus, vem aqui. Jesus, senta aqui comigo. Senta aqui. A gente tem uma bebidinha nova pra te mostrar."

