A jornalista Mariana Gertum Becker parece que vive com um pé no mundo e outro em Porto Alegre. Gaúcha, ela atualmente mora em Mônaco e está constantemente em viagem, cobrindo a Fórmula 1 para a Band (e, anteriormente, para a Globo).

Assim, por ter uma rotina intensa de aeroportos, hotéis e deslocamentos para autódromos distantes, ela faz questão de ter um tempo, ainda que "contadinho", para tomar seu café e "respirar e olhar pro nada".

Mariana Becker faz questão de parar para tomar um café em meio à rotina de viagens - Divulgação

Entre as várias cafeterias que visita durante suas andanças pelo mundo, uma casa centenária em Nápoles, na Itália, é sua preferida. Não apenas pelo café ou pela história, mas também porque guarda recordações com suas raízes, em Porto Alegre.

O apreço à terra natal, aliás, se revela nas pequenas escolhas e nos grandes atos. Após o Rio Grande do Sul sofrer com as enchentes que deixaram mais de 180 mortos, em em abril e maio deste ano, a repórter pegou uma camiseta que ganhou do tetracampeão Sebastian Vettel e pediu para que todos os pilotos autografassem a peça. Em seguida, doou a camiseta para um leilão beneficente que arrecadava verbas para construir casas para famílias que perderam seus lares após as chuvas.

Muito apegada também à família, enfrentou despedidas difíceis nos últimos anos. Em março de 2022, perdeu o pai, "a pessoa mais doce e de mais rica alma" que já conheceu. Dois anos depois, chegou a hora de dar adeus à mãe, "a sereia" de sua vida.

A memória de ambos segue muito viva para Mariana, que diz que, se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, seria em uma "xicrinha" azul cobalto e dourada que sua mãe ganhou do seu pai.

Está é a seção "Um Café e Dois Dedos de Prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida.

Confira abaixo a entrevista com Mariana Becker e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes. Aliás, se você, leitor, pudesse indicar qualquer personalidade para participar desta seção, quem gostaria de ver por aqui?

Um café e dois dedos de prosa com... Mariana Becker

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Passado no coador de pano, de manhã cedo, em uma xicrinha azul cobalto e dourada que minha mãe ganhou do meu pai. Ela ganhou uma diferente a cada mês de noivado. Cafezinho naquela xicrinha (e não xicarazinha) é amor por dentro, por fora, do passado, de agora e pro futuro. Além de gostar do barulhinho dela apoiando no pires.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Tempo pra respirar e olhar pro nada. Mesmo que seja contadinho.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Gosto de balcões em geral, mas, se tivesse que escolher, seria o Gambrinus, em Nápoles. Desde 1860 tem muita história naquele ambiente de Belle Époque. O café é levado a seríssimo e, alem de tudo, tem o mesmo nome de um dos restaurantes favoritos da minha avó, em Porto Alegre.

4. O café do futuro será…

Que medo… preferia que fosse que nem o café do passado. Bem passadinho.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Ariano Suassuna e tia Nastácia.

Acompanhe o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena.