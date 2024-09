São Paulo

Diretor-executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, região que produz quase 13% de todo o café cultivado no Brasil, Juliano Tarabal diz que a bebida vai gerar cada vez mais conexão entre o produtor e o consumidor.

Tarabal, que viaja com frequência para representar a entidade em eventos pelo mundo, diz que sua cafeteria preferida é a Proud Mary, em Portland, nos Estados Unidos. O estabelecimento é focado no serviço de grãos raros e premiados.

Plantação de café da Auma Agronegócio, no cerrado de Minas Gerais - David Lucena/Folhapress

Esta é a seção "Um Café e Dois Dedos de Prosa", na qual toda semana alguma personalidade –seja especialista ou mera apreciadora– responde cinco perguntas sobre a bebida.

Confira abaixo a entrevista com Tarabal e não deixe de voltar toda sexta-feira para conferir as respostas dos próximos participantes.

Um café e dois dedos de prosa com... Juliano Tarabal

1. Se tivesse que escolher um café para tomar pelo resto da vida, como seria?

Com aroma floral, acidez equilibrada, lembrando laranja, corpo moderado, bem doce, lembrando rapadura, com after taste longo pra eu ficar lembrando do sabor. E, claro, que seja produzido em uma fazenda que eu conheça, que tenha uma história única, localizada em uma região de origem controlada.

2. O que não pode faltar na sua pausa para o café?

Uma boa leitura ou um bom bate-papo.

3. Qual sua cafeteria preferida no mundo?

Proud Mary, em Portland, nos Estados Unidos. Foi a experiência mais completa que já tive, alinhando cafés incríveis com ótimas gastronomia e playlist, e atendimento impecável.

4. O café do futuro será…

Cada vez mais conectado entre o produtor e o consumidor, seguindo o caminho dos vinhos.

5. Se pudesse escolher qualquer pessoa, com quem gostaria de tomar um café e ter dois dedos de prosa?

Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, pela minha admiração por ele na música e como pessoa envolvida em importantes causas humanitárias e ambientais.

