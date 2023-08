São Paulo

Um dos mais prestigiados concursos cervejeiros do mundo, o World Beer Awards contemplou as cervejas brasileiras com dez prêmios. Na verdade, foram nove rótulos agraciados —a Brut, da mineira Wäls —marca que pertence ao portfólio da Ambev— foi campeã em duas categorias. A fase final do WBA aconteceu em Londres.

Além de ser a melhor no estilo brut beer, a Wäls foi considerada a melhor de todas da categoria "speciality beers". A Bohemia Reserva (dark barley wine) e a Colorado Appia (flavoured honey & maple) foram os outros rótulos campeões da Ambev.

Saison Chardonnay, cerveja premiada da Água do Monge, de Guarapuava - Divulgação

Mas o resultado do WBA chama a atenção para outros rótulos nacionais, incluindo duas cervejarias de Campinas e duas baianas.

A IPA Zero, da Cervejaria Campinas, por exemplo, foi bicampeã do evento no estilo IPA sem álcool. Na mesma cidade, a vizinha Daoravida foi escolhida como a melhor brazilian pale ale com a Virtù Vol.2.

Com pouco mais de três anos de idade, a Água do Monge, de Guarapuava (PR), derrotou a concorrência estrangeira na categoria bière de garde & saison, com a sua elaborada Saison Chardonnay.

"Ganhar como a melhor saison é a concretização de um sonho. Esse estilo sempre teve uma preferência dentro da fábrica", diz Paulo Jorge, sócio e mestre-cervejeiro da Água do Monge. "Isso parecia algo inatingível quando começamos a fazer cerveja. Mas mostra que estamos no caminho certo e que nada foi em vão. Tudo valeu a pena, é incrível o reconhecimento que vem por meio desse prêmio. É um presente", completa.

Já no estilo catharina sour, nascido no Brasil, a vencedora não veio de Santa Catarina ou de qualquer outro estado da região sul. A campeã foi a sour com morango da Artmalte, de Salvador. Sua vizinha, a Proa levou com sua sour de caju (flavoured wild & sour beer).

Confira abaixo todas as brasileiras premiadas: