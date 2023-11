São Paulo

Enquanto São Paulo enfrenta uma onda de calor nos próximos dias, a av. Faria Lima ganha um bar bem arejado, mas só neste fim de semana.

No topo do imponente edifício B32, a mais de 30 andares de altura, o heliponto foi transformado num bar a céu aberto, em ação da Corona, marca mexicana que integra o portfólio da Ambev. E, melhor, a cerveja, servida em garrafas long neck, é gratuita.

A sugestão da marca, quase em tom de brincadeira diante do calor acachapante dos últimos dias, é que o cliente "reencontre o Sol". A ação acontece apenas neste sábado (12) e domingo (13), entre 15h e 19h —última entrada às 18h.

Heliponto do edifício B32, na av. Faria Lima, transformado em bar da Corona - Divulgação

"Por ser muito ligada ao Sol e à vida ao ar livre, [a marca] está transformando espaços inesperados, começando por um heliponto, para que as pessoas aproveitem a oportunidade de ver a cidade e a vida de um ângulo surpreendente apreciando momentos únicos, grandiosos e ao mesmo tempo simples, como o pôr do sol", comenta o diretor de marcas premium da Ambev, Felipe Cerchiari.

Além da tradicional cerveja, que pode ser servida com a fatia de limão (ou não), o espaço aberto terá um DJ para animar o ambiente. Quem tem medo de altura deve ficar um pouco tenso com aviões passando relativamente perto e helicópteros que podem sobrevoar a área em uma altura mais baixa que a do heliponto do B32.

Apesar da entrada gratuita, é preciso fazer uma reserva no site Ingresse.com. Com são grupos de hora em hora, quem quiser esperar pelo pôr do Sol deve tentar a reserva no último horário, entre 18h e 19h. A capacidade é de 60 pessoas para cada sessão. Por enquanto, não há previsão para a capital de São Paulo de chuva no fim de semana, mas a dica é levar um protetor solar.

"Temos a certeza de que quem for viverá uma tarde marcante e inesquecível", completa Cerchiari.

Heliponto do edifício B32 - av. Faria Lima, 3.732. Sáb. (11) e dom. (12): 15h às 19h. Capacidade: 60 pessoas por sessão. Entrada gratuita pelo site Ingresse.com