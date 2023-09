Eram os anos 1970 e Jorge Mautner estava exilado nos Estados Unidos por causa da ditadura militar, quando decidiu ir a Londres com a mulher, Ruth. O convite veio de um amigo, que queria que ele conhecesse dois artistas que tinham acabado de chegar à capital britânica também por causa da perseguição do regime brasileiro.

Assim que pousou na Inglaterra, entrou na tal casa ainda de guarda-chuva à mão. Os dois recém-exilados eram Caetano Veloso e Gilberto Gil, que tinham sido soltos da prisão no Brasil havia pouco.

Gilberto Gil e Caetano Veloso em Roma durante o exílio na Europa, entre 1969 e 1972 - Divulgação

Logo depois, em 1971, o cantor e compositor carioca relembrou esse primeiro encontro com os baianos e escreveu no Pasquim que Caetano ficou impressionado com a conversa dos três e perguntou se ele era um profeta. Enquanto isso, Gil queria saber se Mautner tocava bandolim.

"Eu timidamente no dia seguinte trouxe meu bandolim e tocamos, tocamos, noites, dias, e a lua sumia na névoa londrina", escreveu. "Com Gil, eu tocava acompanhando o seu novo som africano-rock-heavy-brazilliance-electricity. Às vezes predominava o jazz, às vezes rock e baião."

O trio praticamente não se separou depois disso. Ainda no exílio londrino, fizeram juntos o filme "O Demiurgo", que contou também com Jards Macalé. Com Caetano, Mautner tem incontáveis parcerias e conversas. Com Gil, teve gravadas composições como "Three Mushrooms", "Babylon" e "Maracatu Atômico", escreveu a quatro mãos faixas como "O Rouxinol" e fez shows que marcaram a história, caso da apresentação "O Poeta e o Esfomeado", já no fim dos anos 1980.

Agora, Gil e Mautner publicam separadamente, mas quase ao mesmo tempo, livros ilustrados. Embora possam ser direcionados ao público infantil, eles devem gerar curiosidade também em muitos adultos.

Gilberto Gil e Jorge Mautner em evento no Sesc Pompeia, em São Paulo, em 2013 - Zanone Fraissat/Folhapress

No caso de Mautner, o lançamento é "O Nada", escrito em parceria com Vana Campos e com ilustrações da artista plástica Edith Derdyk. Com alta voltagem poética, o livro investiga nossos vazios, nadas, ocos e zeros. "Pensar em nada é abrir-se para o tudo", afirma o texto.

"Jorge Mautner é amigo de juventude do meu pai. Quando soube que sou escritora, ele me pediu que enviasse alguns textos e poesias", diz Campos. "Então resolvemos escrever juntos sobre o nada, explorando esse conceito de várias formas e direções."

Nas imagens de Derdyk, o jogo entre o nada e o tudo se desenrola de maneira circular. A obra tem início com páginas escuras, que vão sendo tomadas por cores à medida que a narrativa avança. Até que, no fim, o branco —ou o nada— domina tudo. Mas não acaba aí. É possível girar a edição de ponta-cabeça e recomeçar a narrativa do zero, com o mesmo texto, mas partindo agora do branco. As páginas são igualmente invadidas pelas cores, mas terminamos a leitura na escuridão do preto. Ou do nada, do infinito.

Enquanto isso, Gilberto Gil, eleito para a Academia Brasileira de Letras em 2021, lança dois livros com letras ilustradas por Daniel Kondo.

"Andar com Fé", como já é de se esperar, é mais curto e traz a famosa canção com versos espalhados por páginas duplas, cada uma ilustrada pelo estilo geométrico, colorido e texturizado de Kondo. É daqueles títulos feitos não apenas para serem lidos, mas para serem acompanhados de música.

O outro lançamento é "Nós, a Gente", que é mais completo, tem uma proposta mais enciclopédica e não à toa recebe o mesmo nome da turnê que Gil fez com a família para comemorar os seus 80 anos. A edição, que tem organização do poeta e tradutor Guilherme Gontijo Flores, é parte de um projeto maior que engloba os shows, além de uma série documental sobre a família Gil e um site.

Na obra, 40 canções têm as suas letras ilustradas por Kondo. Muitas delas fizeram parte da turnê, mas outras foram escolhidas por Gontijo Flores e pela família por ajudarem a resumir e a mapear a carreira e a vida de Gilberto Gil.

Embora tenha mais apelo para o público adulto, o título funciona para crianças como um mergulho num repertório básico do cantor e compositor baiano.

Estão lá clássicos como "Drão", "Refazenda", "Back in Bahia" e "Expresso 2222", entre muitos outros, despidos dos arranjos musicais e exibidos na sua máxima potência poética e literária. Mas há outras músicas, como as que ficaram mais famosas na voz de outros intérpretes, caso de "Barato Total", que é indissociável do agudo de Gal Costa.

Fazem parte ainda composições mais recentes, como "Ok Ok Ok". E, é claro, por se tratar de um livro ilustrado, não faltam letras mais próximas do universo infantil, entre elas "Sítio do Picapau Amarelo" e "Sereno", que Gil escreveu para um de seus netos.

"O futuro a Deus pertence, que é uma conclusão, também, de uma certa forma nova na minha vida; quer dizer, a coisa de Deus como tudo e nada [...]", afirma Gil na entrevista dada a Gontijo Flores e a Kondo, que está publicada no fim do livro "Nós, a Gente" e encerra a edição. Curiosamente, são os mesmos tudo e nada investigados por Mautner em seu livro infantil.

O Nada Preço R$ 45 (28 págs.)

R$ 45 (28 págs.) Autoria Jorge Mautner, Vana Campos e Edith Derdyk

Jorge Mautner, Vana Campos e Edith Derdyk Editora Cachecol

Andar com Fé Preço R$ 64,90 (40 págs.)

R$ 64,90 (40 págs.) Autoria Gilberto Gil e Daniel Kondo

Gilberto Gil e Daniel Kondo Editora WMF Martins Fontes