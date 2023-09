São Paulo

A raça selkirk rex será destaque da exposição do CBG (Clube Brasileiro do Gato), que reúne 200 felinos neste sábado (23) e neste domingo (24), no Shopping West Plaza, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, das 10h às 17h.

Com pelos encaracolados, que lembram os de uma ovelha, o selkirk rex surgiu em 1987 nos Estados Unidos, no estado de Montana, e recebeu este nome por causa dos Montes Selkirk. É resultado de mutações genéticas naturais a partir de uma gata de pelagem normal com um gato cacheado. Seus pelos podem ser curtos ou longos e possui temperamento sociável e brincalhão.

Além do selkirk rex, outras 21 raças estarão presentes no evento, como o devon rex, que também tem os pelos encaracolados, o maine coon, chamado de "gigante gentil", além do clássico SRD (sem raça definida, popularmente conhecido como vira-lata).

Mãe e filhote da raça selkirk rex - Erich Schmidt/Adobe Stock

Todos os gatos inscritos no evento participam de um concurso de beleza felina, e quem estiver por lá poderá acompanhar a disputa.

Juízes vindos da Estônia, da Finlândia, da Suécia e da Polônia , além dos brasileiros, irão eleger os melhores exemplares com base em categorias que consideram raça, faixa etária, e se fundamentam nos critérios da Fifé (Fédération Internationale Féline).

A entrada é gratuita, mas a doação de uma lata ou um pacote de leite em pó é bem-vinda —o alimento será destinado à Casa Hope, organização que oferece apoio a crianças com câncer.

A mesma quantidade de leite arrecadada será doada em ração pela marca PremieRpet para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que resgatam gatinhos abandonados.

Quem quiser entender um pouco mais sobre a competição poderá participar das visitas monitoradas, conduzidas por um especialista em felinos e realizadas em grupos de até 10 pessoas. Os passeios ocorrem nos dois dias, às 11h, às 13h e às 15h. As inscrições poderão ser feitas no ponto de atendimento ao público do CBG, por ordem de chegada.

Também haverá lojinhas com produtos para gatos e para humanos.

210ª e 211ª edições da exposição do Clube Brasileiro do Gato

Quando: sábado (23) e domingo (24), das 10h às 17h

Onde: Shopping West Plaza, na av. Francisco Matarazzo, s/n, Bloco A, 2º Piso, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo

Quanto: Grátis. Contribuição voluntária: uma lata de leite em pó

Mais informações: clubebrasileirodogato.com.br

É proibida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

