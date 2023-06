São Paulo (SP) e São Paulo

A operação de busca e apreensão da Polícia Federal em endereços do senador Marcos do Val (Podemos-ES) repercutiu nas redes sociais, principalmente por ter coincidido com o aniversário do parlamentar, que completa 52 anos nesta quinta-feira (15).



O nome do senador chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter, com mais 17 mil menções até o momento de publicação, embalada por postagens de críticos que fazem piada com a coincidência da data. Mas o assunto pode ser acompanhado em diversas hashtags, que dominam o ranking da plataforma.

A operação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e faz parte de uma investigação contra o senador que apura suspeita de prática dos crimes de falso testemunho testemunho, denunciação caluniosa e coação.



As buscas aconteceram em endereços do senador em Brasília e Vitória (ES) e no gabinete do político. O ministro também ordenou o bloqueio de perfis do parlamentar nas redes.



"Xandão mandou a PF comemorar o aniversário na casa do senador", brincou um usuário no Twitter ao compartilhar uma mensagem de felicitações do partido de Do Val divulgada pouco tempo antes da operação.Outros fizeram montagens de bolos de aniversário enfeitados com símbolos da PF.

Também voltaram a ser divulgados memes que associam do Val à Swat, grupo tático especial da polícia americana. O político bolsonarista é alvo de chacota por se apresentar como instrutor da corporação e afirmar ter dado treinamentos a integrantes da Nasa e do Vaticano.



Outra filão popular de memes sobre o senador o ligam a imagens de pênis. As postagens são comuns desde que Do Val publicou, no começo do mês, uma montagem com uma foto sua de sunga ao lado de um registro do ministro da Justiça Flavio Dino, também com trajes de banho. O termo "manja rola" chegou a figurar entre os mais comentados no Twitter.



Os dois políticos já haviam protagonizado memes em maio, quando o ministro da Justiça provocou Do Val durante uma audiência no Senado, afirmando que, se Do Val fazia parte da Swat, então ele, Dino, faria parte dos Vingadores, grupo de super-heróis do universo cinematográfico da Marvel.

Do Val é investigado desde fevereiro por suspeita da prática dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação.



A apuração foi aberta pelo do STF após Do Val fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais na qual afirmou que a revista Veja publicaria uma reportagem mostrando que Bolsonaro tentou coagi-lo a "dar um golpe de Estado junto com ele".



A suposta conspiração golpista com o então presidente da República também virou meme e foi apelidada por internautas de o plano infalível do Cebolinha.