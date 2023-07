São Paulo

Um clima ilusório de positividade em meio ao caos era o que Pedro Vinicio via ao abrir suas redes sociais no início da pandemia. As mensagens de encorajamento contrastavam com o cenário mundial.

Por isso, o então estudante de 15 anos resolveu publicar seus desenhos nas redes sociais acompanhados de frases como "semana que vem foi bem cansativa" e "hoje o dia está produtivo, já criei várias paranoias".

"Sentia falta de perfis que trouxessem frases mais pessimistonas. Eu postava coisas do tipo 'ontem foi ruim e hoje vai ser pior'", diz Pedro Vinicio ao #Hashtag. Entre seus temas estão questões como saúde mental, autoestima, introversão e a vontade de comer um lanche.

Com celebridades compartilhando suas postagens e 601 mil seguidores no Instagram, o artista, hoje com 17 anos, reuniu algumas de suas produções no livro "Tirando Tudo Tá Tudo Bem".

Natural de Garanhuns, em Pernambuco o estudante do primeiro ano do ensino médio —ele repetiu duas vezes o primeiro ano do fundamental porque se distraia desenhando durante as aulas —define seu desenho como infantil e "muito troncho".

E são justamente esses adjetivos que compuseram sua identidade artística. "Você bate o olho e sabe quem fez."

As ilustrações são compostas por traços simples, bastante coloridos e com algumas rasurinhas —inicialmente, o borrão preto foi acidental, mas passou a ser sua assinatura. "Não é um desenho tão ingênuo, mas eu fiz sem pretensão de inovar."

O artista de 17 anos Pedro Vinicio, que viralizou com desenhos nas redes sociais - Reprodução

E, para ele, é sim uma nova vertente artística, da qual é pioneiro. "Nisso de meio que desenhar ruim de propósito, eu que abri as portas, tipo o Picasso no cubismo."

Ele até já ouviu uma comparação do seu trabalho com o do norte-americano Jean-Michel Basquiat, mas a recusa. "É ofensivo eu dizer que meu desenho é parecido com o dele, que é muito sofisticado, de classe. Meu trabalho é uma coisa muito mais vagabunda."

Pedro Vinicio conta que foi incentivado por uma professora da escola e que a avó abriu mão de um quarto da casa para que o neto pudesse desenvolver seu talento —hoje, ocupa todo o primeiro andar, diz ele com orgulho. A irmã, Marília, é quem faz sua assessoria.

O humor ácido e a comunicação informal e direta da internet já fez muitas pessoas definirem seu trabalho como meme, mas o artista não vê assim. Também não se considera cartunista ou escritor.

"É uma coisa entre, nem é isso e nem aquilo", diz. "Eu considero que o que eu faço usa a linguagem do meme, mas não que é meme. Acho que precisaria ter aquelas imagens de ‘bom dia’ das tiazinhas, com coração, algo assim."

De qualquer forma, ele tem o reconhecimento de alguns nomes de peso. Na Feira do Livro, o pernambucano dividiu mesa com a cartunista Laerte, autora do prefácio de seu livro, e o artista plástico Cildo Meireles esteve em um de seus lançamentos e comprou alguns exemplares. O pintor presenteou o jovem com um desenho, hoje emoldurado em Garanhuns.

Além do livro, Pedro Vinicio tem parceria com a loja virtual El Cabriton, que mantém sua marca de camisetas, ecobags, chaveiros e panos de prato estampados. À parte, ele começa a negociar a venda de algumas telas.

Entre os planos para quando terminar a escola, o artista pretende cursar cinema. "Por mim, lanço outros livros porque tenho muito material. Dava para fazer uma coleção com pelo menos oito porque eu tenho quase cinco mil desenhos."

Ele diz estar satisfeito com a recepção positiva do trabalho. "Nos lançamentos dos livros chegava gente dizendo que o pai de 80 anos amou e outros que a sobrinha de 12 anos também."

Para transmitir uma mensagem a um público tão diverso, ele cultiva um pequeno filtro. De tudo o que escreve em seu fiel caderninho, só usa cerca de um décimo. "Tem que ter responsabilidade, não vou sair escrevendo qualquer coisa que às vezes toca na ferida de alguém."

"Por trás de todos os desenhos ruins, existe uma pessoa que tentou fazer você sorrir" é a descrição de sua conta no Instagram. "Às vezes a pessoa dá um sorriso e, ao mesmo tempo, está descendo uma lágrima do olho. Mas está dando um sorriso", afirma ele, rindo.