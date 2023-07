São Paulo

O dono do Twitter, o bilionário Elon Musk, anunciou neste sábado (1º) que a rede social passará a limitar a quantidade de publicações que os usuários podem ler por dia. Segundo Musk, o objetivo é combater os "níveis extremos" de extração de dados e manipulação do sistema e a solução é temporária.

Usuários da rede social reagiram como de costume: tuitando seu incômodo. O termo "RIP Twitter" (descanse em paz, Twitter) ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma durante o final de semana.

"Dane-se o Twitter", permanecendo.

Oportunidade imperdível.

"Ao tuitar agora, parece que estamos jogando garrafas com cartas no oceano… Há alguém aí? Alguém pode me ouvir? Estou completamente só nesse plano vasto e vazio?"

"Basicamente, Elon Musk está mexendo tanto no Twitter que às vezes nem funciona mais"

Efeito dominó.

Estratégia.

Diga seu nome e de onde está falando após o bipe.

"Eu depois de ler o tuíte número 599 do dia".

"Por favor, senhor, eu poderia ler outro tuíte?"

Nem percebi…

Tática diferenciada.

Diferenças.

O "Adeus Lênin" da nossa geração.

A princípio, o número limite para contas não verificadas era de 600 tuítes por dia. Após a repercussão, Musk anunciou o aumento para mil publicações. Contas verificadas —assinantes do Twitter Blue— tem o limite diário de 10 mil tuítes.

Um dia antes, na sexta (30), a rede social passou a bloquear tuítes públicos a pessoas que não estejam conectadas à rede social, numa outra ação para evitar a coleta de informações de seus usuários.

Tentando encontrar uma curadoria precisa para me abstrair sendo usuária do twitter sem desperdiçar o limite de tweets do dia com besteiras que não sejam irrelevantes o suficiente

Alguns perfis na plataforma questionam se Elon Musk teria voltado atrás na limitação dos tuítes. "O limite do Twitter acabou?", publicou um perfil. Outro acusa Musk de criar uma polêmica proposital com o anúncio para camuflar outras falhas na plataforma. "A plataforma anda tão chata que se tiver limites, não faz diferença", escreveu um usuário.

"Cebolinha da Tesla coloca em prática mais um plano infalível e site colapsa", define a Escriba do Umbral.

"Imagina a gente ter que sair daqui pra buscar emprego".

Usuários relatam dificuldades em usar a plataforma após serem erroneamente identificados como bots automatizados.

Apenas um homem poderia impedir a implosão do Twitter.

As mudanças ocorrem em meio a uma briga entre Elon Musk e os chatbots de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e o Bard, que tiveram um boom de popularidade nos últimos meses e são alimentados por dados raspados da internet. Entenda.