Na última semana, uma simples pergunta feita na ressaca do Oscar 2024 no X, o antigo Twitter, engajou cinéfilos, viciados em séries e até perfis de marcas e empresas. Na quarta, dia 13, o perfil CINEMA 505 perguntou:

A postagem foi o suficiente para transformar a rede numa nostálgica locadora, cheia de sugestões do que vale a pena ver, rever ou mesmo aplaudir de pé.

Afinal, é claro que o clássico de Vanessa Carlton, eternizado por Terry Crews no filme "As Branquelas" (2004), "A Thousand Miles", não seria esquecido.

Assim como a histórica cena do jovem Ferris Buelle (Matthew Broderick) cantando "Twist and Shout", dos Beatles, e colocando todo o centro de Chicago para dançar em "Curtindo a Vida Adoidado" (1986).

Para os fãs de cinema brasileiro, houve quem lembrou de uma descabelada e chorosa Fernanda Torres cantando Gal Costa enquanto dirige. A cena foi eternizada em "Terra Estrangeira" (1995), filme de Walter Salles e Daniela Thomas.

Já o @brandongomes_ citou o momento em que "Preciso me Encontrar", de Cartola, toca no indicado ao Oscar "Cidade de Deus" (2002), obra de Fernando Meirelles e Kátia Lund.

"Espumas ao Vento", da também eterna Elza Soares, foi lembrada nessa icônica cena de "Lisbela e o Prisioneiro" (2003), de Guel Arraes.

Assim como a cena em que Wagner Moura se junta a Alinne Moraes para cantar o sempre lembrado "Tempo Perdido", do Legião Urbana. A premissa "somos tão jovens" faz até que bastante sentido para o filme de Cláudio Torres, "O Homem do Futuro" (2011).

Para os nostálgicos, vale sempre retomar a cena final de "Dirty Dancing - Ritmo Quente" (1987), filme de Emile Ardolino, com a dança de Patrick Swayze e Jennifer Grey ao som de "(I've Had) The Time Of My Life", de Bill Medley e Jennifer Warnes.

Ou mesmo o momento em que Patrick Verona, personagem interpretado por Heath Ledger, canta "Can't take my eyes off of you", música de Frank Vallie, no clássico da Sessão da Tarde "10 Coisas que Eu Odeio em Você" (1999), de Gil Junger.

Teve "The Blower's Daughter", de Damien Rice, tocando durante os encontros e desencontros Natalie Portman, Clive Owen, Jude Law e Julia Roberts em "Closer - Perto Demais" (2005), filme de Mike Nichols. Por aqui, basta a melodia começar para que os brasileiros cantem, quase que automaticamente, a versão regravada por Ana Carolina e Seu Jorge: "É isso aí..."

"Head Over Heels", canção da banda Tear For Fears, também foi lembrada numa das grandes sequências de apresentação —de personagens e contexto— no filme "Donnie Darko" (2003), de Richard Kelly.

Assim como "Pocketful of Sunshine", de Natasha Bedingfield, sendo cantada a plenos pulmões por Emma Stone em "A Mentira" (2010), de Will Gluck.

Para os fãs de séries, impossível esquecer a quase-morte de Max (Sadie Sink) na quarta temporada de Stranger Things, salva pelo gongo de "Running Up That Hill (A Deal with God)", que trouxe Kate Bush, em 2022, de volta às paradas das mais ouvidas.

Quando consideramos as comédias, o destaque vai para Jake Peralta, personagem interpretado por Andy Samberg em "Brooklyn Nine-Nine". Mais precisamente, para o momento em que ele coloca suspeitos de um crime para cantar "I Want It That Way", canção dos Backstreet Boys.

E, para finalizar a lista com um gostinho de Brasil, por que não lembrar de Adriana Esteves, Miguel Falabella, Marisa Orth e Diogo Vilela cantando "Andança", do jeitinho de cada um, em "Toma Lá, Dá Cá"?

Elis Regina e Beth Carvalho ficariam, certamente, muito orgulhosas.