Até a divulgação oficial do filme "MaXXXine", que estreia nesta quinta-feira (11) nos cinemas brasileiros, embarcou no meme que dominou as redes sociais desde que descobriram o parentesco entre Mia Goth, 30, protagonista do longa, e a atriz Maria Gladys, 84, considerada uma das musas do cinema marginal.

Em um dos últimos teasers lançados para divulgar o lançamento, a Universal Pictures Brasil fez uma apresentação especial da atriz britânica, destacando a chamada: "estrelando Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys".

"Meu pessoal não anda me informando tanto assim", diz Maria Gladys, rindo, ao comentar que não tinha visto o vídeo de divulgação. "Eu acho ótimo", ela avalia, sobre a repercussão do meme. "Pra ela, pra mim, pro Brasil e pros artistas brasileiros, sempre tão esquecidos".

Entre alguns destaques do longo currículo, Gladys traz consigo Luísa, de "Os Fuzis", filme de Ruy Guerra que conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim de 1964, e Lucimar, da novela Vale Tudo, que ganha um remake da TV Globo em 2025. Com Guerra, ainda gravou "A Queda" e, mais recentemente, "A Fúria", longa sem previsão de lançamento que encerra uma trilogia de 60 anos.

A história que revela o parentesco com a atriz de Hollywood – protagonista de outra trilogia iniciada com "X – A Marca da Morte", de 2022, e "Pearl", de 2024 – começa com o exílio de Gladys no Reino Unido durante o período da ditadura militar e parece seguir um roteiro de cinema.

Sobre o Brasil, ela lamenta a falta de trabalho e a paranoia vigente no período, "uma época muito delicada e difícil". Em Londres, contudo, ficam as memórias de um tempo de alegria e festas, histórias narradas numa antiga entrevista ao Programa do Jô.

Naquela época, de um namoro "simples, mas com liberdade", como ela disse, veio uma gravidez. Contudo, a paternidade só foi mesmo descoberta na volta da atriz ao Rio de Janeiro, quando um amigo viu que o filho do antigo namorado da atriz era bastante parecido com Raquel, filha de Maria Gladys. Contato feito, amostras de DNA coletadas e pronto, caso confirmado.

Raquel é a mãe de Mia Gypsy Mello da Silva Goth, nome completo da 'neta da atriz brasileira Maria Gladys'.

"Ela nasceu atriz", diz a avó, orgulhosa. "Com três anos, eu já via que ela seria atriz. E ela me fala: foi tudo inspirado em você, vozinha".

Enquanto Mia Goth mora em Los Angeles com o marido, Shia LaBoeuf, e a filha de dois anos do casal, Maria Gladys passa os dias na cidade mineira de Santa Rita de Jacutinga, lar de seu primogênito, e faz uma ou outra visita esporádica ao Rio.

Por viver longe dos centros urbanos, ela ainda não chegou a assistir aos últimos trabalhos da neta no cinema. Contudo, não deixa de comemorar o sucesso conquistado, e fica aliviada com fato dele ter ocorrido fora do país.

"É tão difícil ser ator no Brasil, né? Ator ganha pouco, tem que estar sempre trabalhando, sempre correndo atrás. Melhorou bastante, mas é sempre muito pouco." Mesmo assim, não se arrepende da escolha que fez, e diz estar realizada. "Eu não saberia ser outra coisa se não fosse atriz."