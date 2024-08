São Paulo

O interesse por receita com pepino explodiu nos EUA no mês de agosto por conta do influenciador canadense Logan Moffitt, de 23 anos, também conhecido como o "cara do pepino" do TikTok –na plataforma, a hashtag #cucumberrecipe acumula 6 milhões de visualizações nos últimos 90 dias, segundo a Tubular Labs, plataforma de inteligência e medição de vídeos sociais.

Embora seja valorizado no verão americano, especialmente em julho, por ser um alimento refrescante, dados do Google Trends revelam que, neste mês, receitas com pepino atingiram pico de buscas.

Nas pesquisas em ascensão, as que mais cresceram este ano estão vinculadas a Logan, com um aumento superior a 5.000% nas buscas.

"Às vezes, você precisa comer um pepino inteiro", é assim que ele começa seus vídeos para quase 6 milhões de seguidores no TikTok. Com apenas uma vasilha de plástico e um descascador de legumes, ele prepara saladas de pepino e adiciona uma variedade de temperos.

Depois de adicionar os ingredientes, ele fecha o pote e o agita para misturar tudo. Por fim, ele desfruta da salada diretamente da vasilha usando um par de hashi, os "pauzinhos" comuns para comer comidas asiáticas.

Em um dos vídeos mais virais com quase 32 milhões de visualizações, ele ensina a fazer sua receita favorita com cream cheese, salmão defumado, cebola roxa, abacate, alcaparras, sal e pimenta.

Em outro vídeo com quase 30 milhões de visualizações, ele mostra uma receita de california roll utilizando abacate, cream cheese, maionese japonesa e shoyo.

Em entrevista ao jornal americano The New York Times, ele afirmou que come pepino desde criança como se fosse um doce e que se inspira na criadora de conteúdos Maangchi, conhecida por seus vídeos de culinária coreana caseira no YouTube. Ele também revelou que está consumindo de dois a três pepinos por dia para gravar os vídeos.

Além das receitas, Logan também faz piada de de si mesmo comendo o vegetal em lugares inusitados.

De acordo com um artigo da BBC News, os supermercados islandeses esgotaram seus estoques de pepino depois que as receitas de Logan viralizaram no TikTok. O artigo também aponta que a escassez de pepino é comum nessa época do ano na Islândia.

"Tudo está acontecendo ao mesmo tempo", disse Kristín Linda Sveinsdóttir, diretora da associação de agricultores, à BBC.

Segundo o Google Trends, a receita com pepino mais popular na última semana nos EUA é a salada de pepino com jalapeño. Logan ensina como fazer essa receita, e o vídeo já tem 17 milhões de visualizações.

Os brasileiros também estão fissurados nas receitas de Logan, tanto que, em alguns vídeos, há comentários em português como "eu com água na boca sendo que nem gosto de pepino", escreveu uma internauta. Outra até pede para alguém traduzir: "Algum brasileiro para falar quais os ingredientes que ele usa, por favor?"

Além dos comentários, também há brasileiros refazendo as receitas com pepino ensinadas pelo influenciador canadense.

Logan foi comparado a Emily Mariko, uma influenciadora que ganhou atenção em 2021 por produzir conteúdo de culinária também no TikTok. Ela ficou conhecida por seus vídeos de salmão com arroz. Seu vídeo mais popular na plataforma tem 84 milhões de visualizações.