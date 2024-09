São Paulo

Se você tem o hábito de caminhar por ruas movimentadas de São Paulo, é provável que já tenha passado por uma portinha de café. As cafeterias para "comprar e levar" se proliferam e trazem consigo um debate cultural: o café como bebida social –uma marca do consumo no Brasil desde o século 19– está dando lugar ao hábito de carregar um copo solitariamente pelas ruas?

Loja do McDonald's na avenida Paulista oferece café na janela - David Lucena/Folhapress

Desde que a bebida se difundiu no país, o espaço do café por excelência é o ambiente doméstico. A pausa para o café é um momento de conversa e convívio. "Pretexto para recebimento social", escreveu Câmara Cascudo em "História da Alimentação no Brasil". "‘Venha tomar café comigo’ traduz-se merendinha conversada", anotou o antropólogo.

Algumas décadas atrás, as cafeterias se popularizaram como lugar para o consumo da bebida. Inaugurava-se a era do café fora do lar.

Agora, a cidade começa a ficar permeada por portinhas que vendem café sem que o cliente sequer precise entrar na cafeteria. A pausa cede espaço para os passos, e o café ganha as ruas, o metrô, o carro. A companhia de amigos e familiares agora são os fones de ouvido, os podcasts, a música. É o café do não-lugar.

Por sorte, as cafeterias "to go" crescem não só em quantidade. Diante de um mercado disputado, há buscas por diferenciação e qualidade.

Mas, assim como beber vinho na taça apropriada, tomar café na xícara ou caneca permite uma melhor apreciação da bebida, tanto pelo sabor quanto pela experiência multissensorial –o que o objeto comunica, seu valor afetivo e simbólico. Até por isso, continua sendo um momento de convívio. Receber visitas e tomar um cafezinho nas louças da família é algo ainda muito presente. Mesmo nas grandes cidades, oferecer café a quem chega é quase uma obrigação, cuja recusa pode configurar desfeita. O café social sobrevive.

É claro que a fugacidade do cotidiano torna o café para levar uma realidade inescapável. E que bom que há hoje opções melhores para quem precisa recorrer a ele. Mas, havendo escolha, preservemos a pausa. Para prestar atenção aos sabores e ouvir familiares ou amigos –ou até a si próprio. O café apressado deve permanecer conosco por muito tempo. Mas a merendinha conversada, essa atravessa os séculos.

